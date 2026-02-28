Ukrajina uvalila sankcie na 10 spoločností zásobujúcich okupované územia. Rusko v útokoch pokračuje

Vojna na Ukrajine
V dôsledku útokov ruskej armády prišlo za posledných 24 hodín na Ukrajine o život najmenej päť civilistov a viaceré oblasti utrpeli materiálne škody, uviedla stanica Rádio Sloboda.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal výnos o uvalení sankcií na desať ruských prepravných a logistických spoločností, ktoré zásobujú Ruskom dočasne okupované územia Ukrajiny a poskytujú logistickú podporu ruskej armáde.

Ako v sobotu informovala britská stanica BBC, sankcie sa týkajú firiem, ktoré do Ruska dovážajú tovar dvojakého využitia a v oblastiach pod ruskou vojenskou kontrolou využívajú infraštruktúru Ukrajinskej pošty (Ukrpošta).

Rusko v útokoch pokračuje

Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom oznámili, že ruská armáda v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu 106 dronov a jednu balistickú raketu Iskander-M. Väčšinu dronov sa podarilo zostreliť alebo neutralizovať, šesť však zasiahlo svoje ciele a v siedmich lokalitách padli úlomky dronov na zem.

Foto: SITA/AP

Štyri obete hlásia zo Sumskej oblasti. Podľa miestneho gubernátora Oleha Hryhorova pri útoku v okrese Jampiľ zahynuli dve seniorky a dvaja muži prišli o život v meste Vorožba pri útokoch dronov na autá. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia.

V Záporožskej oblasti zomrela 86-ročná žena, uviedol miestny gubernátor Ivan Fedorov. Po ruských útokoch hlásil osem zranených veliteľ vojenskej administratívy Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Ďalších sedem ľudí vrátane dvoch detí bolo zranených v Charkovskej oblasti a jeden človek v Dnepropetrovskej oblasti. Traja civilisti utrpeli zranenia v častiach Doneckej oblasti pod ukrajinskou kontrolou, uviedol veliteľ regionálnej administratívy Vadym Filaškin.

Obrovská hrôza: Počet obetí útoku na dievčenskú základnú školu v Iráne stúpol na 85

