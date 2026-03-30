Ukrajina je pripravená na prímerie počas veľkonočných sviatkov: Nechce útoky na infraštruktúru

Petra Sušaninová
Ukrajina je pripravená na prímerie počas veľkonočných sviatkov. Mohlo by ísť o úplné prímerie alebo moratórium na útoky na energetické zariadenia, povedal v pondelok ukrajinským médiám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj citovaný agentúrou DPA, píše TASR.

Podľa Zelenského je Ukrajina pripravená na prímerie v akejkoľvek forme – či už komplexné alebo obmedzené – vrátane prímeria na Veľkú noc, avšak bez toho, aby to ohrozilo jej dôstojnosť a suverenitu. „Prímerie pre potravinovú bezpečnosť a energetiku, na mori aj vo vzduchu. Úplné – aby nelietali ani rakety, ani drony. Žiadne útoky na infraštruktúru,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajina to navrhla a Rusko by malo ponúknuť dátum, dodal Zelenskyj s tým, že „trvalé prímerie by, samozrejme, bolo ešte lepšie“. Doplnil, že podľa jeho názoru „normálni ľudia, ktorí si vážia život, hovoria o prímerí a ukončení vojny natrvalo, nielen na pár dní. Ale samozrejme, sme pripravení na akékoľvek kompromisy, okrem kompromisov týkajúcich sa dôstojnosti a suverenity“.

Pokusov bolo už niekoľko

Poznamenal, že za dva alebo tri dni prímeria Rusko nebude schopné posilniť svoje pozície v oblastiach bojov. „Pamätáme si, čo sľúbili, že spravia za tri dni, a neurobili,“ podotkol Zelenskyj, pričom narážal na plán Ruska zo začiatku vojny dobyť Kyjev za tri dni.

Zelenskyj nešpecifikoval, ktorý termín veľkonočných sviatkov má na mysli. Pravoslávne cirkvi na Ukrajine, rovnako ako v Rusku, tento rok slávia Veľkú noc 12. apríla – týždeň po západných kresťanoch. Počas vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine bolo už niekoľko pokusov o dohodu na prímerí počas sviatkov. Návrhy na dočasné zastavenie bojov počas Vianoc či Veľkej noci sa však doteraz nepodarilo presadiť.

