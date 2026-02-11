Ukrajina dostane 90 miliárd, schválila EÚ. Peniaze pôjdu do rozpočtu aj obrany na ďalšie 2 roky

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
EÚ schválila pôžičku Ukrajine. 90 miliárd eur by malo pokryť 2 roky fungovania krajiny.

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ako je uvedené na stránke Európskeho parlamentu, z pôžičky bude 30 miliárd eur určených na rozpočtovú podporu, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom nástroja EÚ pre Ukrajinu. Ďalších 60 miliárd eur pôjde na posilnenie obranných schopností Ukrajiny a na podporu nákupu vojenského vybavenia, aby mala krajina včasný prístup ku kľúčovým obranným kapacitám.

Správu budeme aktualizovať.

