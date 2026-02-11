Od Migaľa odchádza dôležitý človek: Vláda dnes odvolala štátneho tajomníka a okamžite našla náhradu

Vláda dnes odvolala Radoslava Štefánka z pozície štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a vymenovala na jeho miesto Martina Katriaka.
Cieľom organizačnej zmeny je efektívnejšie rozdelenie kompetencií a posilnenie riadenia kľúčových agend ministerstva v ďalšej fáze jeho fungovania. Radoslav Štefánek sa bude naďalej venovať agende splnomocnenca vlády pre umelú inteligenciu, kde sa zameria na strategický rozvoj umelej inteligencie, koordináciu medzi rezortmi, spoluprácu so súkromným sektorom a akademickou obcou, ako aj na medzinárodnú spoluprácu.
Skúsený náhradník
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ ocenil doterajšie pôsobenie Štefánka a vyjadril očakávanie, že v oblasti umelej inteligencie bude pokračovať v plnom nasadení. Na pozíciu štátneho tajomníka nastupuje Martin Katriak, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ kancelárie Generálneho tajomníka služobného úradu MIRRI.
Katriak má dlhoročné skúsenosti v štátnej správe a samospráve, vrátane funkcie generálneho tajomníka Súdnej rady SR, a disponuje výrazným právnym zázemím. Ako informovalo ministerstvo investícií, jeho odborná a právna expertíza bude kľúčová pri zabezpečovaní ďalšej fázy projektov vyžadujúcich vysokú mieru procesnej presnosti a súlad s národnou aj európskou legislatívou.
Zmena vo vedení ministerstva má zabezpečiť kontinuitu riadenia, stabilitu fungovania rezortu a vytvoriť priestor na sústredenie sa na odborné priority dôležité pre ďalší rozvoj ministerstva.
