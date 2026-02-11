Od Migaľa odchádza dôležitý človek: Vláda dnes odvolala štátneho tajomníka a okamžite našla náhradu

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Radoslav Štefánek sa bude naďalej venovať agende splnomocnenca vlády.

Vláda dnes odvolala Radoslava Štefánka z pozície štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a vymenovala na jeho miesto Martina Katriaka.

Cieľom organizačnej zmeny je efektívnejšie rozdelenie kompetencií a posilnenie riadenia kľúčových agend ministerstva v ďalšej fáze jeho fungovania. Radoslav Štefánek sa bude naďalej venovať agende splnomocnenca vlády pre umelú inteligenciu, kde sa zameria na strategický rozvoj umelej inteligencie, koordináciu medzi rezortmi, spoluprácu so súkromným sektorom a akademickou obcou, ako aj na medzinárodnú spoluprácu.

Skúsený náhradník

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ ocenil doterajšie pôsobenie Štefánka a vyjadril očakávanie, že v oblasti umelej inteligencie bude pokračovať v plnom nasadení. Na pozíciu štátneho tajomníka nastupuje Martin Katriak, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ kancelárie Generálneho tajomníka služobného úradu MIRRI.

Katriak má dlhoročné skúsenosti v štátnej správe a samospráve, vrátane funkcie generálneho tajomníka Súdnej rady SR, a disponuje výrazným právnym zázemím. Ako informovalo ministerstvo investícií, jeho odborná a právna expertíza bude kľúčová pri zabezpečovaní ďalšej fázy projektov vyžadujúcich vysokú mieru procesnej presnosti a súlad s národnou aj európskou legislatívou.

Zmena vo vedení ministerstva má zabezpečiť kontinuitu riadenia, stabilitu fungovania rezortu a vytvoriť priestor na sústredenie sa na odborné priority dôležité pre ďalší rozvoj ministerstva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensku hrozí mastná pokuta: Situácia v týchto mestách je neúnosná, Brusel môže rozhodnúť čoskoro

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac