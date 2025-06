Nový film nebudete vedieť prestať pozerať: Prenesie vás v čase do strhujúceho obdobia. Má výborné hodnotenie, až 80 %

Pred nami je víkend, a to znamená ideálny čas ponoriť sa do vzrušujúceho filmového sveta. Či už túžite po smiechu, napätí alebo veľkolepom dobrodružstve, na plátna práve dorazili čerstvé novinky, ktoré stoja za vašu pozornosť. Bláznivá francúzska komédia, historická dráma plná napätia a návrat legendárnych drakov v úplne novom šate. Vybrali sme pre vás 3 filmové tipy, ktoré vám zaručene spríjemnia víkend.

Láska, neblázni!

Ak hľadáte oddychovú komédiu plnú nečakaných zvratov a francúzskeho šarmu, pozrite si Láska, neblázni!

Redouane sníva o povýšení vo fabrike na matrace, keď sa mu to konečne podarí, je rozhodnutý požiadať svoju lásku Marguerite o ruku. Lenže život má, zdá sa, zmysel pre humor, pretože továreň sa sťahuje do Inde a s ňou aj ich doteraz pohodlný svet. Prichádza kultúrny šok, romantické turbulencie a množstvo vtipných situácií, ktoré preveria ich vzťah aj nervy.

Táto ľahká, svieža komédia s typickým francúzskym humorom prišla do slovenských kín len včera a je pripravená vás poriadne rozosmiať.

Potopa

Ak máte radi historické drámy s emocionálnou hĺbkou, film Potopa by ste si nemali nechať ujsť. Táto strhujúca novinka z Francúzska a Talianska vás zavedie do roku 1792, priamo do srdca revolučného Paríža, kde kráľ Ľudovít XVI. spolu s Máriou Antoinettou a ich deťmi čaká na svoj osud v temnom väzení Temple.

Táto filmová novinka ponúka výnimočný pohľad na pád monarchie, nie z perspektívy veľkej politiky, ale cez intímne momenty posledných dní kráľovskej rodiny.

Príbeh je inšpirovaný skutočnými zápiskami kráľovho verného komorníka Cléryho, snímka tak otvára dvere do doteraz málo známych zákutí histórie. Diváci jej už stihli na filmovom portáli ČSFD udeliť skvelé hodnotenie — 80 %.

Ako vycvičiť draka

Tento víkend slovenské kiná ulahodia aj detskému divákovi s legendárnym príbehom Ako vycvičiť draka. Táto hraná verzia dobre známeho príbehu sľubuje dobrodružstvo, ktoré očarí novú generáciu divákov aj fanúšikov pôvodnej animácie, čo potvrdzujú aj recenzie divákov, ktorí dokonca filmu udelili hodnotenie až 88 %.

V srdci príbehu stojí Štikút, premýšľavý mladý Viking, ktorý v drakoch nevidí nepriateľov, ale bytosti hodné porozumenia. Keď narazí na legendárneho Nočného besa, zrodí sa nečakané priateľstvo, ktoré môže navždy zmeniť svet jeho ostrova.

Režisér Dean DeBlois, ktorý stojí aj za pôvodnou trilógiou, prináša epické spracovanie s úžasnými vizuálmi a emotívnym príbehom o odvahe, prijatí a sile priateľstva. Tešiť sa môžete na famóznu výpravu a pôsobivú hudbu.