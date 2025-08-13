U našich susedov bolo nad ránom zemetrasenie: Otrasy bolo cítiť aj 20 km od epicentra

Foto: Needpix

Nina Malovcová
Viacerých obyvateľov prebudilo zo spánku.

Juhozápad Poľska dnes skoro ráno prekvapilo zemetrasenie. Podľa Európskeho stredomorského seizmologického strediska (EMSC) dosiahlo magnitúdu 2,5 a epicentrum sa nachádzalo len 10 kilometrov južne od mesta Lubin, v tesnej blízkosti hranice s Českou republikou.

Podľa údajov EMSC otrasy nastali o 7.15 h v hĺbke len 2 kilometre, išlo teda o plytké zemetrasenie. Bolo cítiť hlavne v okolí epicentra, no hlásenia prišli aj z miest vzdialených do 20 kilometrov. Viacerých obyvateľov prebudilo zo spánku. Zatiaľ nie sú informácie o väčších škodách ani zraneniach.

V regióne sa otrasy objavujú častejšie

Ako pripomína iMeteo, seizmológovia uvádzajú, že v tejto časti Poľska nie sú zemetrasenia výnimočné. Oblasť je známa banskými aktivitami, ktoré môžu vyvolávať aj slabšie otrasy, pravdepodobne aj v tomto prípade. Silnejšie zemetrasenie zasiahlo región aj minulý rok 7. augusta, keď malo magnitúdu 4,0.

Aj keď väčšie otrasy sú tu zriedkavé, geologické podmienky robia niektoré oblasti náchylnejšími. Väčšina zemetrasení v Poľsku nespôsobuje veľké škody, no pripomínajú, že aj mimo hlavných tektonických zón sa môže zem zatriasť.

