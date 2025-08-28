Tvrdá konsolidácia už klope na dvere: V hre sú nové dane, rušenie sviatkov aj miliardové škrty. Takto by mohla vyzerať

Šetrenie v štátnej kase, ktoré sa dotkne aj občanov, sa stalo jednou z najhorúcejších tém posledných týždňov. Koaličná rada sa k nej opakovane vracala a riešila ju aj stredajšia vláda.
Na situáciu upozornila Televízia Markíza, podľa ktorej by mal štát v budúcom roku nájsť úspory vo výške dvoch až dvoch a pol miliardy eur. Konkrétne kroky zatiaľ predstavené neboli a čaká sa na deň, kedy má minister financií priniesť definitívny zoznam opatrení.
Nové dane aj rušenie sviatkov
V hre sú nové dane z hazardu a tiež z potravín s obsahom cukru a soli. Ide o jeden zo spôsobov, ako zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu. Medzi možnosťami, ktoré sa spomínajú, je aj zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Takýto krok by mal priniesť ďalšie úspory. Do šetrenia sa majú zapojiť aj samotné ministerstvá.
Hovorí sa o vnútorných auditoch a o znižovaní výdavkov, no zatiaľ nič z toho koalícia oficiálne nepotvrdila. Minister financií avizoval, že konkrétny zoznam opatrení predloží na rokovanie vlády už budúci týždeň. Koaličná rada sa má ku konsolidácii vrátiť vo štvrtok a cieľom je, aby bolo všetko uzavreté do konca týždňa.
Diskusia o miere zapojenia štátu
Koaličná rada pokračovala rokovaním o ozdravovaní verejných financií zoštíhľovaním štátu a znižovaním jeho spotreby. Príslušné rezorty dostali konkrétne pokyny. Koaličná rada bude pokračovať v pondelok (1. 9.) o 12.00 h. Uviedol to vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady.
Fico po stredajšom (27. 8.) výjazdovom rokovaní vlády v Senici uviedol, že vládna koalícia je momentálne v záverečnej časti diskusie o konsolidácii verejných financií na budúci rok. Väčšina opatrení je už dohodnutá, diskutuje sa teraz o tom, v akej miere sa má na konsolidácii podieľať štát. Premiér zároveň odmietol, že by boli rokovania zaseknuté na téme vyšších výdavkov Ministerstva obrany SR, ako to skôr naznačoval predseda koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Koalícia sa snaží nájsť zhodu na posledných konsolidačných opatreniach pre budúci rok. Opatrenia sú rozdelené na výdavkovú a príjmovú časť, pričom treťou oblasťou je šetrenie na výdavkoch na strane štátu. Uviedol to v pondelok (25. 8.) po zasadnutí koaličnej rady minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Predstavenie balíka
Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok (5. 9.). Uviedol to na brífingu po štvrtkovej koaličnej rade venovanej konsolidácii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) spolu s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD).
Koalícia sa podľa nich zatiaľ dohodla na tom, že sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nebudú meniť, príspevky do 2. dôchodkového piliera sa nebudú znižovať, sociálne dávky sa nebudú ani škrtať, ani znižovať. Na štvrtkovej koaličnej rade sa podľa Tomáša diskutovalo len o šetrení výdavkov na strane štátu.
Sociálne dávky sa krátiť nebudú
„Budú významné škrty, takže konsolidácia zasiahne aj štátnu správu, ale budeme musieť hľadať úspory. Treba si počkať na budúci týždeň. Koncom budúceho týždňa, predpokladám, že to bude v piatok, predstúpim pred médiá a budem hovoriť o konkrétnych opatreniach,“ oznámil Kamenický.
„Chcem oznámiť, že dnes už došlo k definitívnej dohode na tom, že sa nebudú nijakým spôsobom škrtať alebo krátiť sociálne dávky, ako napríklad dôchodcovské dávky, rodinné dávky alebo príspevky pre odkázaných ľudí. Argumentoval som aj tým, že v našom rezorte ide 94 % všetkých výdavkov práve na tieto dávky, ale len 6 % slúži na prevádzku a zamestnanosť,“ informoval Tomáš.
Aj rezort práce podľa Tomáša však prispeje v rámci šetrenia výdavkov svojimi opatreniami. „Môžem len povedať, že celá diskusia na koaličnej rade sa už dnes točila len okolo šetrenia na strane štátu. Pôjde o významné šetrenie, celý konsolidačný balík by už mohol byť definitívne predstavený na budúci týždeň,“ doplnil minister práce.
„Trinásty dôchodok ostane zachovaný. Prinášame adresnú energopomoc pre viac než 90 % ľudí, aby zvládli rast cien energií. Lebo na ľudí sa nemá pozerať cez čísla a tabuľky, ale cez ich skutočné životné príbehy,“ doplnil k rokovaniu štvrtkovej koaličnej rady predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok.
