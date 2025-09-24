Turbulencie zmenili let Ryanairu na horor: Cestujúcich zachránila táto vec, posádka lietala kabínou, skončila v nemocnici

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Let na Malorku sa zmenil na chaos.

Let spoločnosti Ryanair zo severného Španielska na Malorku sa skončil dramaticky. Krátko pred pristátím zažilo lietadlo silné turbulencie, ktoré nečakane zranili členov posádky.

O incidente informoval magazín People, podľa ktorého sa let 4615 z Vitorie do Palmy de Malorka v nedeľu 21. septembra otriasol práve v čase, keď sa personál pripravoval na pristátie. Na palube bolo vtedy približne 180 cestujúcich.

Stewardov vymrštilo do vzduchu

Podľa People sa turbulencie objavili v čase, keď letušky kontrolovali bezpečnostné pokyny v kabíne. Náhle otrasy poslali jedného člena posádky až k stropu lietadla, ďalšieho zasiahol servisný vozík s občerstvením.

Foto: Pexels

Ďalší pracovníci, ktorí stáli v uličke, utrpeli menšie poranenia. Pre cestujúcich pripútaných v sedadlách išlo najmä o nepríjemný zážitok. Pre posádku, ktorá bola v pohybe, mali turbulencie omnoho horšie následky.

Zdravotníci čakali už na letisku

Podľa vyjadrenia spoločnosti pilot kontaktoval letisko ešte pred pristátím a požiadal o lekársku pomoc. Po pristátí na Son Sant Joan už čakali pripravené sanitky. Dvaja zranení členovia posádky dostali okamžitú pomoc, cestujúci neutrpeli žiadne zranenia.

Počasie komplikuje lety častejšie

Podľa dostupných informácií turbulencie súviseli s nepriaznivým počasím v oblasti. Noc pred incidentom zasiahli Malorku silné búrky a lejaky, ktoré spôsobili aj meškania viacerých letov. Turbulencie vznikajú pri náhlych zmenách prúdenia vzduchu. Pre lietadlo samotné nepredstavujú ohrozenie, pretože trup aj krídla sú navrhnuté tak, aby zvládli silné výkyvy. Riziko však predstavujú pre ľudí, ktorí nie sú pripútaní.

Odborníci pripomínajú, že práve bezpečnostný pás je najúčinnejšou ochranou. Aj keď kontrolka nezapnutých pásov nesvieti, odporúčajú ľuďom, aby zostali pripútaní počas celého letu. Náhly otras môže prísť kedykoľvek a rozhoduje o tom, či človek ostane bezpečne na sedadle, alebo sa vážne zraní. Incident z Malorky je preto ďalším dôkazom, že dodržiavanie pokynov posádky a bezpečnostných pravidiel nie je formalita, ale základná podmienka bezpečného letu.

