Tunel Višňové je otvorený len pár dní, už prichádzajú prvé problémy: Vodiči porušujú pravidlá, na toto si dajte pozor

Ilustračné foto: TASR (Daniel Stehlík)

Tomáš Mako
SITA
Šoféri robia viacero chýb v novootvorenom tuneli.

Len niekoľko týždňov po sprístupnení najdlhšieho tunela na Slovensku upozorňujú hasiči, diaľničiari a polícia na opakujúce sa chyby motoristov pri prejazde tunelom Višňové. Zhodli sa na tom na koordinačnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 8. januára na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Tunel Višňové bol odovzdaný motoristom pred necelými tromi týždňami a jeho prvá prevádzka prebehla bez technických problémov aj napriek náročným zimným podmienkam. Ako informovala NDS, počas sviatkov ho využili tisíce vodičov, ktorým výrazne skrátil cestovné časy.

Podľa diaľničiarov, Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru fungovali technológie, premenné dopravné značenie aj bezpečnostné systémy tunela spoľahlivo.

Zimné počasie preverilo aj spoluprácu všetkých zložiek zabezpečujúcich bezpečnosť dopravy. Podľa ich vyjadrení prebiehala koordinácia medzi políciou, záchranármi, hasičmi a diaľničiarmi efektívne a profesionálne. NDS však upozorňuje, že vysoká intenzita dopravy v najdlhšom diaľničnom tuneli na Slovensku si vyžaduje zvýšenú disciplínu vodičov. „Práve v oblasti rešpektovania dopravných predpisov sa ukázali nedostatky,“ skonštatovala NDS.

Rýchlosť, predbiehanie údržbových vozidiel a neprispôsobenie jazdy

Medzi najčastejšie chyby motoristov patrí nedodržiavanie maximálnej povolenej alebo dočasne zníženej rýchlosti, čím dochádza k ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky. Problémom je aj nerešpektovanie povinných odstupov medzi vozidlami, ktoré sú v tuneli jasne vyznačené dopravnými značkami.

Komplikácie vznikali aj pri prejazdoch vozidiel zimnej údržby. Vodiči sú v takýchto prípadoch povinní riadiť sa svetelným značením na údržbových vozidlách. Ak je vozidlo označené svetelným symbolom „X“, jeho predbiehanie je zakázané. Pri svetelnej šípke je možné vozidlo obísť len v smere, ktorý šípka určuje.

Treťou častou chybou je neprispôsobenie jazdy rozdielnym podmienkam v tuneli a pri jeho výjazde. Kým vozovka v tuneli je spravidla suchá, pri výjazde z neho môže byť vplyvom počasia mokrá, zasnežená alebo zľadovatená, čo zvyšuje riziko nehody. „Je dôležité prispôsobiť jazdu a vyhnúť sa možnej kolíznej situácii,“ dodali diaľničiari.

Tunel Višňové s dĺžkou 7,5 kilometra je najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku aj v rámci krajín V4. Pre porovnanie, tunelový komplex Blanka v Českej republike má síce 5,5 kilometra, ide však o súčet troch mestských tunelov. V Poľsku patrí k najdlhším tunel Ursynów s dĺžkou niečo vyše 2,3 kilometra a v Maďarsku tunel Bátaszék s dĺžkou 1,3 kilometra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac