Tunel Višňové je otvorený len pár dní, už prichádzajú prvé problémy: Vodiči porušujú pravidlá, na toto si dajte pozor

Len niekoľko týždňov po sprístupnení najdlhšieho tunela na Slovensku upozorňujú hasiči, diaľničiari a polícia na opakujúce sa chyby motoristov pri prejazde tunelom Višňové. Zhodli sa na tom na koordinačnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 8. januára na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Tunel Višňové bol odovzdaný motoristom pred necelými tromi týždňami a jeho prvá prevádzka prebehla bez technických problémov aj napriek náročným zimným podmienkam. Ako informovala NDS, počas sviatkov ho využili tisíce vodičov, ktorým výrazne skrátil cestovné časy.
Podľa diaľničiarov, Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru fungovali technológie, premenné dopravné značenie aj bezpečnostné systémy tunela spoľahlivo.
Zimné počasie preverilo aj spoluprácu všetkých zložiek zabezpečujúcich bezpečnosť dopravy. Podľa ich vyjadrení prebiehala koordinácia medzi políciou, záchranármi, hasičmi a diaľničiarmi efektívne a profesionálne. NDS však upozorňuje, že vysoká intenzita dopravy v najdlhšom diaľničnom tuneli na Slovensku si vyžaduje zvýšenú disciplínu vodičov. „Práve v oblasti rešpektovania dopravných predpisov sa ukázali nedostatky,“ skonštatovala NDS.
Rýchlosť, predbiehanie údržbových vozidiel a neprispôsobenie jazdy
Medzi najčastejšie chyby motoristov patrí nedodržiavanie maximálnej povolenej alebo dočasne zníženej rýchlosti, čím dochádza k ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky. Problémom je aj nerešpektovanie povinných odstupov medzi vozidlami, ktoré sú v tuneli jasne vyznačené dopravnými značkami.
Komplikácie vznikali aj pri prejazdoch vozidiel zimnej údržby. Vodiči sú v takýchto prípadoch povinní riadiť sa svetelným značením na údržbových vozidlách. Ak je vozidlo označené svetelným symbolom „X“, jeho predbiehanie je zakázané. Pri svetelnej šípke je možné vozidlo obísť len v smere, ktorý šípka určuje.
Treťou častou chybou je neprispôsobenie jazdy rozdielnym podmienkam v tuneli a pri jeho výjazde. Kým vozovka v tuneli je spravidla suchá, pri výjazde z neho môže byť vplyvom počasia mokrá, zasnežená alebo zľadovatená, čo zvyšuje riziko nehody. „Je dôležité prispôsobiť jazdu a vyhnúť sa možnej kolíznej situácii,“ dodali diaľničiari.
Tunel Višňové s dĺžkou 7,5 kilometra je najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku aj v rámci krajín V4. Pre porovnanie, tunelový komplex Blanka v Českej republike má síce 5,5 kilometra, ide však o súčet troch mestských tunelov. V Poľsku patrí k najdlhším tunel Ursynów s dĺžkou niečo vyše 2,3 kilometra a v Maďarsku tunel Bátaszék s dĺžkou 1,3 kilometra.
