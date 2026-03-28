Tržby vyše 63 miliónov: Reštauračný gigant je najväčší na Slovensku, kvitol aj v roku 2025

Medusa, najväčšia gastronomická skupina na slovenskom trhu, dosiahla v roku 2025 konsolidovaný medziročný nárast tržieb o 11 % na vyše 63 miliónov eur. K historicky najlepšiemu výsledku prispel najmä nábeh projektov v Dubaji, ktoré tvorili dve tretiny celkového rastu, a stabilná výkonnosť domácich prevádzok. Ako Medusa informovala, vlani zaznamenala prevádzkový zisk (EBITDA) zhruba 5,1 milióna eur a investovala 1,5 milióna eur.
Napriek rastu tržieb skupina odolávala náročnému ekonomickému prostrediu.
„Medziročný pokles ziskovosti bol spôsobený mimoriadnym rastom mzdových nákladov po zvýšení minimálnej mzdy, ako aj nákladmi v nábehových fázach nových prevádzok. Čelili sme tiež nárastu cien surovín na Slovensku, energií a nájmov v zahraničí, ktoré sme nemohli preniesť priamo do cien pre spotrebiteľov,“ zhodnotil generálny riaditeľ skupiny Medusa Michal Chudík.
Rok 2025 bol o hľadaní vnútornej efektivity
Minulý rok bol podľa neho o hľadaní vnútornej efektivity a nebude to inak ani v roku 2026. Optimalizovali interné procesy a reinvestovali kapitál do vlastného portfólia produktov.
„Celý gastrosektor v roku 2025 prešiel fázou konsolidácie, ktorú definoval pokles počtu zákazníkov a nižšia frekvencia ich návštev. Tento trend vyústil do medziročného prepadu odvetvia na úrovni vysokých jednociferných čísiel,“ priblížil Chudík.
Medusa mala vlani 3,35 milióna zákazníkov v štyroch krajinách. Okrem nestáleho počasia v kľúčových mesiacoch zaznamenala dlhodobú zmenu zákazníckeho správania.
„Zväčšuje sa podiel tržieb z kuchynského produktu na úkor barového produktu, ktorý negatívne ovplyvnili najmä zmeny v daňovom systéme, konkrétne úpravy spotrebnej dane a DPH na nealkoholické nápoje,“ opísal Chudík.
Skupina pokračuje v inovácii kuchynského aj barového konceptu. Cez QR objednávkový systém prechádza zhruba osem percent všetkých objednávok. Vlani investovala 1,5 milióna eur primárne do rozvoja siete prevádzok aj do finalizácie a rozbehu nového remeselného pivovaru a reštaurácie.
Medusa prevádzkuje 43 zariadení v štyroch krajinách
„V tomto roku sme investovali ďalších viac ako 300-tisíc eur do rozšírenia ležiackych kapacít. To nám umožní zabezpečiť kvalitu a dodržanie dĺžky ležania našich pív. Ambíciou a zároveň plánom na tento rok je navýšenie predaja minimálne na 4000 hektolitrov,“ vymenoval riaditeľ pivovaru Dock7 Tomáš Holec. Remeselné pivá uvedú do celej siete pivární a reštaurácií Klubovňa od apríla. Chcú tak podporiť gastronomický priemysel a upadajúcu pivnú kultúru na Slovensku.
Medusa je vyše 20 rokov lídrom v oblasti zážitkovej gastronómie, prevádzkuje 43 gastrozariadení na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Spojených arabských emirátoch, zamestnáva takmer 1200 ľudí. Do siete skupiny patrí 15 značiek a ďalšia na základe franšízy. Prevádzkuje aj samostatnú kateringovú divíziu, vernostný program či vlastnú vzdelávaciu platformu. Zastrešuje aj závodné stravovanie pre spoločnosti.
