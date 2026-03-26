Viac ako 150-tisíc seniorov dostane v apríli vyššie dôchodky. Pozrite sa, či ste medzi nimi

Sociálna poisťovňa zvyšuje vyše 155 000 starobných a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu takzvaných pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2025. Zvýšené dôchodky dostanú v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2026. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Sociálna poisťovňa pripomenula, že pracujúcim dôchodcom, ktorí boli v minulom roku dôchodkovo poistení, zvýši dôchodky automaticky. Nemusia o to osobitne žiadať. Poberateľov, ktorých sa zmena týka, bude poisťovňa informovať písomne. „Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodla v marci 2026 so spätnou platnosťou od 1. januára 2026,“ priblížila Sociálna poisťovňa s tým, že prvýkrát bude zvýšený dôchodok vyplatený v apríli.
Viac ako 150-tisíc dôchodcov
Celkovo sa zvýšenie týka 155 822 dôchodcov. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate doručí Sociálna poisťovňa poštou tým poberateľom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí ju majú aktivovanú, rozhodnutie zašle do elektronickej schránky.
