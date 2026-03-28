Leto 2026 bude búrlivé: Pozrite na predpoveď pre Slovensko. Pripravte sa na zmenu

Dôvodom je rýchly prechod z chladnej fázy La Niña do teplej fázy El Niño, pričom sa čoraz častejšie skloňuje aj možnosť vzniku tzv. „super“ El Niño. Ide o mimoriadne silný jav. Spôsobiť by mohol akýsi reset atmosféry a výrazne zvýšiť pravdepodobnosť extrémnych výkyvov počasia po celom svete.
Najnovšie sa téme dlhodobej predpovede pre leto 2026 venuje aj portál iMeteo, ktorý odhalil, aké sú výstupy z modelu ECMWF.
Nadpriemerne teplé obdobie a zvýšená zrážková aktivita
Zatiaľ čo západnú Európu by podľa modelov mohlo čakať miernejšie leto s teplotami blízko alebo pod dlhodobým priemerom, strednú a východnú časť kontinentu zasiahne presný opak.
V porovnaní s normálom nás podľa predpovedí čaká nadpriemerne teplé obdobie, ktoré bude sprevádzať aj zvýšená zrážková aktivita. Práve kombinácia vysokých teplôt a vlhkosti môže priniesť typické dusné počasie s častým výskytom búrok.
Kľúčovú úlohu pritom zohrá rozloženie tlakových útvarov, ktoré môže situáciu rýchlo meniť – od intenzívnych zrážok až po lokálne zrážkové deficity v niektorých častiach strednej Európy.
Čaká nás dynamické leto
Prechod z chladnej fázy La Niña do teplej fázy El Niño tak môže priniesť výraznú zmenu. Po rokoch, keď bol náš región ovplyvnený chladnejším režimom, môže byť nastupujúce leto citeľne odlišné.
Podľa portálu iMeteo nás čaká dynamické leto s výraznými výkyvmi. Teploty budú nadnormálne, no zároveň by nemala chýbať vlahа, pričom vplyv teplej fázy sa môže naplno prejaviť už v prvej polovici sezóny. Medzi atlantickým pobrežím a vnútrozemím Európy sa zároveň vytvorí výrazný teplotný kontrast, ktorý môže podporovať ďalšiu nestabilitu počasia.
