Leto 2026 bude búrlivé: Pozrite na predpoveď pre Slovensko. Pripravte sa na zmenu

dlhodobá predpoveď

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Odborníci upozorňujú, že leto 2026 môže výrazne ovplyvniť zmena globálneho atmosférického prúdenia. Vieme, čo sa bude diať.

Dôvodom je rýchly prechod z chladnej fázy La Niña do teplej fázy El Niño, pričom sa čoraz častejšie skloňuje aj možnosť vzniku tzv. „super“ El Niño. Ide o mimoriadne silný jav. Spôsobiť by mohol akýsi reset atmosféry a výrazne zvýšiť pravdepodobnosť extrémnych výkyvov počasia po celom svete.

Najnovšie sa téme dlhodobej predpovede pre leto 2026 venuje aj portál iMeteo, ktorý odhalil, aké sú výstupy z modelu ECMWF.

Nadpriemerne teplé obdobie a zvýšená zrážková aktivita

Zatiaľ čo západnú Európu by podľa modelov mohlo čakať miernejšie leto s teplotami blízko alebo pod dlhodobým priemerom, strednú a východnú časť kontinentu zasiahne presný opak.

V porovnaní s normálom nás podľa predpovedí čaká nadpriemerne teplé obdobie, ktoré bude sprevádzať aj zvýšená zrážková aktivita. Práve kombinácia vysokých teplôt a vlhkosti môže priniesť typické dusné počasie s častým výskytom búrok.

Ilustračná foto: Needpix

Kľúčovú úlohu pritom zohrá rozloženie tlakových útvarov, ktoré môže situáciu rýchlo meniť – od intenzívnych zrážok až po lokálne zrážkové deficity v niektorých častiach strednej Európy.

Čaká nás dynamické leto

Prechod z chladnej fázy La Niña do teplej fázy El Niño tak môže priniesť výraznú zmenu. Po rokoch, keď bol náš región ovplyvnený chladnejším režimom, môže byť nastupujúce leto citeľne odlišné.

Klimatický jav La Niña v posledných rokoch výrazne zasahoval do globálneho počasia. Teraz sa postupne rozpadá a pod hladinou oceánu sa objavujú veľké oblasti teplej vody. Práve tie môžu byť začiatkom opačného javu nazývaného El Niño. Dlhodobé klimatické modely naznačujú, že nová fáza El Niño by sa mohla začať formovať počas roka 2026 a viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Podľa portálu iMeteo nás čaká dynamické leto s výraznými výkyvmi. Teploty budú nadnormálne, no zároveň by nemala chýbať vlahа, pričom vplyv teplej fázy sa môže naplno prejaviť už v prvej polovici sezóny. Medzi atlantickým pobrežím a vnútrozemím Európy sa zároveň vytvorí výrazný teplotný kontrast, ktorý môže podporovať ďalšiu nestabilitu počasia.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac