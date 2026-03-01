Trump tvrdí, že pri útoku na Irán zomrelo už 48 iránskych lídrov: „Nikto nemôže uveriť tomuto úspechu, ide to rýchlo“

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Útok na Irán
Trump hovorí o úspechu, vraj to robí pre celý svet.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že počas americko-izraelskej vojenskej operácie zlikvidovali 48 vysokopostavených členov iránskeho vedenia. Súčasní vedúci predstavitelia Iránu s ním podľa jeho slov chcú hovoriť. Vyjadril sa tak v nedeľu ráno v sérii rozhovorov pre americké médiá, informuje TASR.

„Nikto nemôže uveriť tomuto úspechu, 48 lídrov je preč jednou ranou. A ide to rýchlo,“ povedal americký prezident pre Fox News. V rozhovore pre časopis The Atlantic tiež prezradil, že súčasné velenie Iránu s ním chce hovoriť. „Budem sa s nimi rozprávať. Mali tak však urobiť už skôr. Čakali príliš dlho,“ vyhlásil americký prezident, podľa ktorého Iránci mohli s USA už dávno uzavrieť dohodu. Pripustil, že niektorí iránski predstavitelia, ktorí v uplynulých týždňoch s USA rokovali o budúcnosti iránskeho jadrového programu, sú už po smrti.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Netanjahu pritvrdil vo vojne s Iránom: Údery na Teherán budú ešte silnejšie, hovorí o boji za existenciu Izraela
2.
Americká armáda potopila iránsku korvetu: Zasiahnutie americkej lietadlovej lode Iránom poprela
3.
Blanár aktivoval evakuačné plány: Prezradil, kedy nastane repatriácia Slovákov zo zasiahnutých krajín
Zobraziť všetky články (44)

Trump ďalej vyhlásil, že vojna, ktorá sa začala v sobotu s cieľom odstrániť vedenie islamskej republiky a jej armády je úspešná. Washingtonu a vláde v Jeruzaleme sa odvtedy podarilo zabiť najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

Trump tvrdí, že to robí pre celý svet

„Robíme svoju prácu nielen pre nás, ale aj pre celý svet. A všetko sa nám to darí v predstihu,“ citovala Trumpa v ďalšom rozhovore televízia CNBC. „Veci sa teraz vyvíjajú veľmi pozitívne,“ zhodnotil.

Rozhovory sa uskutočnili ešte predtým než americká armáda v nedeľu oznámila prvé straty na životoch. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl v nedeľu popoludní informovalo, že zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších je vážne zranených.

Šéf Bieleho domu tiež vyjadril presvedčenie, že iránsky ľud povstane proti teokratickému režimu a ocenil odvahu iránskych občanov, ktorí po oznámení o Chameneího smrti oslavovali v uliciach. „Ľudia tam na uliciach kričia od radosti, ale zároveň tam padá veľa bômb,“ upozornil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Netanjahu pritvrdil vo vojne s Iránom: Údery na Teherán budú ešte silnejšie, hovorí o boji…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac