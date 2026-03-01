Netanjahu pritvrdil vo vojne s Iránom: Údery na Teherán budú ešte silnejšie, hovorí o boji za existenciu Izraela

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu oznámil, že nariadil zintenzívniť údery na iránske hlavné mesto Teherán. Izraelská armáda podľa neho nasadzuje pri prebiehajúcej operácii proti Iránu takú silu ako nikdy predtým, aby zaistila „našu existenciu a budúcnosť“, informovala agentúra AFP.
„Vydal som pokyny na pokračovanie operácie. Naše sily teraz útočia na srdce Teheránu s intenzívnou silou a v najbližších dňoch sa to bude ešte stupňovať,“ povedal Netanjahu vo videu po stretnutí s ministrom obrany Jisraelom Kacom, náčelníkom generálneho štábu izraelskej armády Ejalom Zamirom a šéfom spravodajskej služby Mosad Davidom Barneom.
Bolestivé dni po iránskych zásahoch
Premiér pripustil, že Izrael v súčasnosti zažíva „bolestivé dni“. Odkazoval tým na dôsledky iránskych zásahov v Tel Avive a v meste Bejt Šemeš, kde raketa v nedeľu zabila najmenej deväť ľudí. Uviedol, že súcití s rodinami obetí a želá skoré zotavenie zraneným.
Web stanice CNN napísal, že Netanjahu vo videu opäť pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyzdvihol tiež spoluprácu s armádou USA. „Tieto spoločné sily nám umožňujú urobiť to, v čo som dúfal 40 rokov – zasadzovať teroristickému režimu drvivé rany,“ poznamenal.
Koordinovaný zásah USA a Izraela proti Iránu
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a krajiny Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.
Nahlásiť chybu v článku