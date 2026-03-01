Netanjahu pritvrdil vo vojne s Iránom: Údery na Teherán budú ešte silnejšie, hovorí o boji za existenciu Izraela

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Netanjahu nariadil zintenzívniť údery na Teherán.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu oznámil, že nariadil zintenzívniť údery na iránske hlavné mesto Teherán. Izraelská armáda podľa neho nasadzuje pri prebiehajúcej operácii proti Iránu takú silu ako nikdy predtým, aby zaistila „našu existenciu a budúcnosť“, informovala agentúra AFP.

„Vydal som pokyny na pokračovanie operácie. Naše sily teraz útočia na srdce Teheránu s intenzívnou silou a v najbližších dňoch sa to bude ešte stupňovať,“ povedal Netanjahu vo videu po stretnutí s ministrom obrany Jisraelom Kacom, náčelníkom generálneho štábu izraelskej armády Ejalom Zamirom a šéfom spravodajskej služby Mosad Davidom Barneom.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Americká armáda potopila iránsku korvetu: Zasiahnutie americkej lietadlovej lode Iránom poprela
2.
Blanár aktivoval evakuačné plány: Prezradil, kedy nastane repatriácia Slovákov zo zasiahnutých krajín
3.
Pri operácii „Ohromujúca zúrivosť“ zomreli traja americkí vojaci: Bojové operácie naďalej pokračujú
Zobraziť všetky články (43)

Bolestivé dni po iránskych zásahoch

Premiér pripustil, že Izrael v súčasnosti zažíva „bolestivé dni“. Odkazoval tým na dôsledky iránskych zásahov v Tel Avive a v meste Bejt Šemeš, kde raketa v nedeľu zabila najmenej deväť ľudí. Uviedol, že súcití s rodinami obetí a želá skoré zotavenie zraneným.

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

Web stanice CNN napísal, že Netanjahu vo videu opäť pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyzdvihol tiež spoluprácu s armádou USA. „Tieto spoločné sily nám umožňujú urobiť to, v čo som dúfal 40 rokov – zasadzovať teroristickému režimu drvivé rany,“ poznamenal.

Koordinovaný zásah USA a Izraela proti Iránu

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a krajiny Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americká armáda potopila iránsku korvetu: Zasiahnutie americkej lietadlovej lode Iránom poprela

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac