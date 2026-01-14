Grónsko sa vyjadrilo jasne: Nechce patriť pod USA. Najhoršie ešte len príde, varuje Dánsko

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska, ako by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyhlásil, že chce prevziať kontrolu nad ostrovom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Stojíme pred geopolitickou krízou, a ak si tu a teraz musíme vybrať medzi Dánskom a Spojenými štátmi, vyberáme si Dánsko,“ vyhlásil Nielsen počas tlačovej konferencie v Kodani.
Šéf Bieleho domu hovorí o kúpe či anexii Grónska dlhodobo a v nedeľu svoje vyjadrenia vystupňoval vyhlásením, že USA „tak či onak“ získajú toto územie. Podľa neho Spojené štáty potrebujú Grónsko pre zaistenie „národnej bezpečnosti“.
„Jedna vec musí byť jasná všetkým, Grónsko nechce patriť USA, nechce byť pod správou USA, nechce byť súčasťou USA,“ vyhlásil Nielsen po boku dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorá odsúdila „absolútne neprijateľný tlak od najbližšieho spojenca“ Spojených štátov.
„Je tu však veľa náznakov, že to najnáročnejšie nás ešte len čaká,“ zdôraznila predsedníčka vlády. Zároveň podotkla, že Dánsko má záujem o posilnenie spolupráce a bezpečnosti v Arktíde s USA, NATO a Európou.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a jeho grónska rezortná partnerka Vivian Motzfeldtová sa v stredu stretnú s viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Bielom dome a budú diskutovať o Grónsku.
NATO plánuje posilniť obranu
Severoatlantická aliancia zvažuje konkrétne kroky na posilnenie bezpečnosti v Arktíde. Uviedol to generálny tajomník NATO Mark Rutte. Informoval o tom portál Times of Malta.
„Momentálne pracujeme na ďalších krokoch, aby sme spoločne ochránili to, čo je v stávke,“ povedal Rutte novinárom počas pondelkovej návštevy Chorvátska. Podľa Rutteho panuje medzi spojencami zhoda, že Arktída je čoraz dôležitejšia z bezpečnostného hľadiska.
Otváranie nových námorných trás podľa neho zvyšuje riziko väčšej aktivity Moskvy a Pekingu. NATO preto diskutuje o tom, ako tieto strategické úvahy pretaviť do konkrétnych opatrení.
