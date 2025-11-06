Trump prehral a vôbec to nezvláda: New York sa vraj stane komunistickým, jeho výroky vyvolávajú zimomriavky

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
„Postaráme sa o to,“ uviedol americký prezident bez vysvetlenia.

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Spojené štáty stratili zvrchovanosť nad mestom New York po tom, čo si tamojší obyvatelia zvolili za starostu demokratického kandidáta Zohrana Mamdaniho. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Postaráme sa o to,“ uviedol americký prezident bez vysvetlenia, čo tým myslel. Dodal však, že sa podľa neho najväčšie mesto v krajine stane komunistickým a napríklad Miami na Floride sa „čoskoro stane útočiskom pre tých, ktorí utekajú pred komunizmom v New Yorku“.

Neustále hovorí o komunizme

„Rozhodnutie, pred ktorým stoja všetci Američania, nemôže byť jasnejšie: Máme na výber medzi komunizmom a zdravým rozumom,“ uviedol Trump a túto voľbu označil za voľbu medzi „ekonomickou nočnou morou a ekonomickým zázrakom“.

Trump sa tak vyjadril presne rok, odkedy v posledných prezidentských voľbách porazil demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú. „Zachránili sme našu ekonomiku, znovu sme získali slobodu a spoločne sme zachránili našu krajinu v tú úžasnú noc pred 365 dňami,“ zhodnotil Trump.

Foto: SITA/AP

Mamdani v utorkových voľbách na starostu New Yorku zvíťazil nad Andrewom Cuomom, ktorý po prehre v demokratických primárkach kandidoval ako nezávislý, aj nad republikánskym kandidátom Curtisom Sliwom. Americký prezident v pondelok pohrozil, že v prípade Mamdaniho víťazstva obmedzí federálne financovanie New Yorku. Svojich podporovateľov preto vyzval, aby hlasovali za bývalého guvernéra štátu New York Cuoma.

Republikáni počas celej kampane útočili na Mamdaniho kandidatúru. Trump tohto politika, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu, opakovane nazval komunistom. Mamdaniho politika zahŕňa zvýšenie daní pre najbohatších obyvateľov New Yorku, zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb, zmrazenie stabilizovaných sadzieb nájomného za byty a zvýšenie bývania dotovaného z verejných zdrojov.

