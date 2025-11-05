Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?

New York má nového starostu. Tridsaťštyriročný politik Zohran Mamdani, ktorý doteraz pôsobil ako poslanec za štvrť Queens, sa zapísal do histórie ako prvý moslimský starosta v histórii mesta. Označuje sa za demokratického socialistu a počas kampane presvedčil voličov svojím prísľubom, že New York opäť spraví mestom pre bežných ľudí, nie pre miliardárov a korporácie.
Po volebnej noci vyhlásil, že jeho presvedčivé víťazstvo vo voľbách je dôkazom, že existuje spôsob, ako poraziť prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ostrým kritikom demokratických hodnôt, ktoré Mamdani zastáva.
Mamdani, ktorý prišiel do USA z Ugandy ako dieťa, stavil na podporu mladých voličov, robotníckej triedy a ľudí, ktorí sa cítia opomenutí tradičnou politikou. Zastáva socialistické hodnoty a boj proti bohatej korporátnej vrstve.
„Chcem, aby toto mesto fungovalo pre všetkých, nielen pre bohatých,“ vyhlásil počas kampane.
Z Afriky do New Yorku: syn filmárky a akademika
Zohran Mamdani sa narodil v roku 1991 v ugandskej Kampale. Jeho matkou je slávna režisérka Mira Nair, známa filmami Monsoon Wedding, Mississippi Masala či Salaam Bombay!, nominovaným na Oscara. Otec Mahmood Mamdani je uznávaný profesor politológie na Kolumbijskej univerzite a odborník na africké dejiny a postkoloniálne režimy.
Do New Yorku sa Zohran podľa Fox News presťahoval so svojimi rodičmi ako sedemročný. Vyrastal v multikultúrnom prostredí, ktoré formovalo jeho pohľad na spravodlivosť a rovnosť. Na vysokej škole v Maine založil organizáciu Students for Justice in Palestine. Už vtedy bolo jasné, že sa nevyhne politike.
Skromný socialista: Žije v prenájme a bez auta
Hoci je Mamdani už zvolený za starostu New Yorku, jeho životný štýl má ďaleko od luxusu. Ako informoval Financial Express, podľa magazínu Forbes má majetok odhadovaný len na približne 200 000 dolárov (približne 173 000 eur).
Predstavuje to iba zlomok z majetku jeho hlavného rivala Andrewa Cuoma, ktorého bohatstvo presahuje 10 miliónov dolárov (približne 8,6 milióna eur).
V New Yorku žije v nájomnom byte vo štvrti Astoria, kde platí približne 2 250 dolárov mesačne (približne 1 950 eur). Auto nevlastní, všade sa dopravuje metrom a často ho vidieť s batohom na pleciach, ako sa rozpráva s voličmi.
Vďaka výhre si plat takmer zdvojnásobí
Ako štátny poslanec zarábal 142 000 dolárov ročne (približne 123 000 eur), no jeho príjmy občas dopĺňajú aj symbolické honoráre. Napríklad za tantiémy zo svojej rapovej kariéry priznal 1000 dolárov (približne 860 eur).
Mamdani sa začiatkom roka oženil so sýrskou umelkyňou Ramow Duvajovou, no ich spoločné majetkové pomery zatiaľ nie sú zverejnené. Spolu s rodičmi žil dlhé roky v univerzitných bytoch na Manhattane a pred niekoľkými rokmi jeho mama predala svoj byt v Chelsei za 1,45 milióna dolárov (približne 1.26 milióna eur).
Po úspechu vo voľbách sa jeho plat ako starostu New Yorku zdvojnásobí na 260-tisíc dolárov ročne (približne 225 000 eur) a presťahuje sa do oficiálnej rezidencie starostu – Gracie Mansion.
Kritika Trumpa aj Muska
Voľby v najväčšom americkom meste boli mimoriadne vyhrotené. Donald Trump aj Elon Musk nedávno podporili nezávislého kandidáta Andrewa Cuoma a ostro kritizovali Mamdaniho, ktorého označili za „nebezpečného socialistu“.
Podľa predvolebných prieskumov mal Zohran Mamdani mierny náskok, ktorý sa napokon potvrdil aj vo výsledkoch. New York sa tak zaradil k Londýnu, ktorého vedenie už roky stojí na čele s moslimským starostom Sadiqom Khanom.
Dvaja lídri s podobným pôvodom a progresívnou politikou by tak mohli symbolicky spojiť Londýn a New York, dve z najvplyvnejších miest na planéte.
Robil rap, fotil sa s političkou, ktorá nenávadí LGBT a status Make American Planes Crash Again
