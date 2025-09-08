Trump po masívnom útoku na Kyjev: „Veľmi skoro“ sa stretnem s Putinom. Zelenskyj čaká tvrdú reakciu

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že sa „veľmi skoro“ opäť stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tiež vyhlásil, že niektorí európski lídri navštívia v pondelok a utorok Spojené štáty, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.
TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu CNN. „Veľmi skoro. V priebehu najbližších dní. My to zvládneme, čo sa týka situácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Zvládneme to,“ povedal Trump novinárom na margo ďalšieho stretnutia s Putinom po návrate z New Yorku, kde sa zúčastnil na finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open.
Rusko uskutočnilo doteraz najväčší vzdušný útok
Rusko v noci na nedeľu vykonalo svoj doteraz najväčší vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom použilo viac ako 800 dronov a prvýkrát zasiahlo sídlo ukrajinskej vlády v Kyjeve. „Nie som nadšený z toho, čo sa tam deje. Verím, že to vyriešime. Ale nie som s tým spokojný. Nie som spokojný s ničím, čo súvisí s touto vojnou,“ povedal Trump.
Šéf Bieleho domu podľa CNN ďalej naznačil, že niektorí európski lídri začiatkom tohto týždňa jednotlivo navštívia Biely dom, avšak ďalšie podrobnosti neuviedol. Trump krátko predtým novinárom povedal, že jeho vláda je pripravená spustiť druhú fázu sankcií proti Rusku za jeho vpád na Ukrajinu.
Zelenskyj očakáva reakciu USA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že počíta s dôraznou reakciou USA na dosiaľ najväčší letecký útok Ruska na jeho krajinu, ku ktorému došlo počas uplynulej noci. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Je dôležitá široká odozva partnerov na tento dnešný útok,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore. „Počítame s dôraznou reakciou Ameriky. To je potrebné,“ vyhlásil. Vyslanec USA pre Ukrajinu Keith Kellogg predtým uviedol, že najnovší ruský útok na Kyjev nesignalizuje, že by Moskva chcela ukončiť vojnu na Ukrajine diplomaticky.
„Rusko podľa všetkého eskaluje najväčším útokom tejto vojny, ktorý zasiahol kancelárie ukrajinského kabinetu v Kyjeve,“ napísal Kellogg na sociálnej sieti. Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. „Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na príslušnú otázku. Bližšie podrobnosti neposkytol.
