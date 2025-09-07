Trump je pripravený: Po masívnom útoku na Ukrajinu avizuje nové sankcie voči Rusku

Foto: TASR/AP

TASR
Tomáš Čapák
Trump tvrdí, že je pripravený na ďalšie sankcie voči Rusku.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. Vyjadril sa po tom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na otázku, či je pripravený uvaliť ďalšie sankcie na Rusko. Bližšie podrobnosti neposkytol.

Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi, čo je najvyšší počet od začiatku jeho invázie vo februári 2022, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Väčšinu z nich zostrelili, 54 dronov a deväť rakiet však zasiahlo 33 lokalít. Pri útokoch zahynuli štyria ľudia a poškodené bola aj budova vlády v Kyjeve. Európski lídri nálety ostro odsúdili a predstavitelia EÚ prisľúbili posilnenie protiruských sankcií.

Ekonomický tlak

Minister financií USA Scott Bessent v nedeľu pred vyjadrením Trumpa povedal, že Trumpova vláda je pripravená zvýšiť tlak na Rusko, musí s ňou v tom však spolupracovať aj Európa. Ďalší ekonomický tlak by podľa neho mohol podnietiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam s Ukrajinou.

„Ak sa USA a (Európskej únii) podarí zaviesť ďalšie sankcie, sekundárne clá na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ruské hospodárstvo sa úplne zrúti a to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ vyhlásil Bessent v televízii NBC. Informoval tiež, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance viedli v piatok „veľmi produktívny telefonát“ s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Trump, ktorý pri januárovom nástupe do funkcie tvrdil, že dokáže rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, pohrozil opatreniami proti Rusku a krajinám nakupujúcim ruskú ropu. K sankciám však počas snahy viesť rokovania nepristúpil a dosiaľ uvalil len tzv. sekundárne sankcie voči Indii.

