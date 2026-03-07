Trump niečo chystá: Hovorí o veľmi silnom údere, ktorý má prísť dnes. Irán sa vraj vzdal susedom

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Šéf Bieleho domu pohrozil novými útokmi na ciele, na ktoré dosiaľ USA neútočili.

Irán sa vďaka neúprosným americko-izraelským útokom ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom, vyhlásil v sobotu šéf Bieleho domu Donald Trump. Prisľúbil, že „dnes bude veľmi silno zasiahnutý“, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

„Irán, ktorý je bitý do PEKLA, sa ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom a sľúbil, že na nich už nebude strieľať. Tento sľub dal len kvôli neúprosnému útoku USA a Izraela,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Irán prišiel s nečakaným vyjadrením: Prezident sa ospravedlnil. Pre susedné krajiny má odkaz
2.
Ďalší Slováci sú doma: Vieme, čo sa má diať cez víkend, evakuačné lety pokračujú
3.
Ako je na tom vzdušný priestor na Blízkom východe? Letisko v Dubaji pozastavilo prevádzku
Zobraziť všetky články (107)

Irán vraj prehral

Podľa amerického prezidenta chcel Irán ovládnuť Blízky východ a „prvýkrát za tisíce rokov prehral s okolitými krajinami“. „Irán už nie je ‚tyranom Blízkeho východu’, ale skôr ‚PORAZENÝM BLÍZKEHO VÝCHODU’ a bude ním ešte mnoho desaťročí, kým sa nevzdá alebo, čo je pravdepodobnejšie, úplne nezrúti,“ vyhlásil Trump.

Šéf Bieleho domu následne Iránu pohrozil novými útokmi na ciele, na ktoré dosiaľ USA neútočili. „Irán bude dnes (v sobotu) veľmi silno zasiahnutý! Kvôli zlému správaniu Iránu sú oblasti a skupiny ľudí, ktoré doteraz neboli považované za ciele útoku, vážne zvažované s cieľom ich úplného zničenia a istej smrti,“ dodal.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny s Izraelom a USA. Oznámil, že pokiaľ tieto štáty nebudú útočiť na Irán, nebude už ani Irán cieliť na ich územia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fantastický výsledok: Slovensko má prvú medailu z paralympijských hier. Získala ju lyžiarka Rexová

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac