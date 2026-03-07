Irán prišiel s nečakaným vyjadrením: Prezident sa ospravedlnil. Pre susedné krajiny má odkaz

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom.

Iránsky prezident Masúd Pezeškján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a so Spojenými štátmi. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Ospravedlňujem sa… susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom,“ povedal Pezeškján v prejave, ktorý vysielala štátna televízia. „Dočasná rada vedenia sa včera (v piatok) dohodla, že na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a že nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín,“ dodal.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Ďalší Slováci sú doma: Vieme, čo sa má diať cez víkend, evakuačné lety pokračujú
2.
Ako je na tom vzdušný priestor na Blízkom východe? Letisko v Dubaji pozastavilo prevádzku
3.
Riziko nemôže byť väčšie, varuje Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly
Zobraziť všetky články (106)

Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom vo vojne, ktorá vstúpila do druhého týždňa. „Nepriatelia si musia vziať svoje želanie o kapitulácii iránskeho ľudu do hrobu,“ povedal.

Postoj Putina

S Masúdom Pezeškjánom hovoril aj ruský prezident Vladimir Putin. Ten vyjadril podporu pre okamžité prímerie v Iráne. Oznámil to Kremeľ, informuje TASR podľa agentúry AFP. „Zopakoval zásadný postoj Ruska o potrebe okamžitého zastavenia nepriateľských akcií,“ uviedol Kremeľ s tým, že Putin tiež žiadal „čo najskorší návrat k ceste politického a diplomatického riešenia“.

Šéf Kremľa podľa štátnej tlačovej agentúry TASS tiež vyjadril Pezeškjánovi sústrasť v súvislosti so zabitím iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a ďalšími obeťami amerických a izraelských útokov na Irán. Pezeškján ruskému lídrovi poďakoval za solidaritu s Iráncami v ťažkom čase „boja za nezávislosť“ a informoval ho o situácii v konflikte. Kancelária iránskeho lídra uviedla, že prezidenti v telefonáte hovorili o „nedávnom vývoji na Blízkom východe“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slováci sú doma: Vieme, čo sa má diať cez víkend, evakuačné lety pokračujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac