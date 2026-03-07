Irán prišiel s nečakaným vyjadrením: Prezident sa ospravedlnil. Pre susedné krajiny má odkaz

Iránsky prezident Masúd Pezeškján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a so Spojenými štátmi. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Ospravedlňujem sa… susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom,“ povedal Pezeškján v prejave, ktorý vysielala štátna televízia. „Dočasná rada vedenia sa včera (v piatok) dohodla, že na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a že nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín,“ dodal.
Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom vo vojne, ktorá vstúpila do druhého týždňa. „Nepriatelia si musia vziať svoje želanie o kapitulácii iránskeho ľudu do hrobu,“ povedal.
Postoj Putina
S Masúdom Pezeškjánom hovoril aj ruský prezident Vladimir Putin. Ten vyjadril podporu pre okamžité prímerie v Iráne. Oznámil to Kremeľ, informuje TASR podľa agentúry AFP. „Zopakoval zásadný postoj Ruska o potrebe okamžitého zastavenia nepriateľských akcií,“ uviedol Kremeľ s tým, že Putin tiež žiadal „čo najskorší návrat k ceste politického a diplomatického riešenia“.
Šéf Kremľa podľa štátnej tlačovej agentúry TASS tiež vyjadril Pezeškjánovi sústrasť v súvislosti so zabitím iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a ďalšími obeťami amerických a izraelských útokov na Irán. Pezeškján ruskému lídrovi poďakoval za solidaritu s Iráncami v ťažkom čase „boja za nezávislosť“ a informoval ho o situácii v konflikte. Kancelária iránskeho lídra uviedla, že prezidenti v telefonáte hovorili o „nedávnom vývoji na Blízkom východe“.
Nahlásiť chybu v článku