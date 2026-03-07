Fantastický výsledok: Slovensko má prvú medailu z paralympijských hier. Získala ju lyžiarka Rexová

Foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
SITA
Získali sme medailu hneď v úvodný súťažný deň.

Zimné paralympijské hry priniesli pre Slovensko prvú medailu v úvodný súťažný deň po otváracom ceremoniáli. Zaslúžila sa o ňu v paraalpskom lyžovaní, konkrétne v zjazde žien Alexandra Rexová.

So štartovým číslom číslo 1 napokon obsadila tretie miesto s navádzačkou Sophiou Polákovou. Zvíťazila Rakúšanka Veronika Aignerová pred domácou Chiarou Mazzelovou. Rexová na víťazku stratila 4,90 sekundy. „Je to doma! Nesieme prvú medailu zo zimných hier na Slovensko. Dúfame, že nie poslednú,“ začala 20-ročná rodáčka z Bratislavy.

Veľké emócie

„Sú to veľké emócie. Najhorší pocit je ten, keď štartujete prvý, máte síce najlepšiu trať, ale dole sa už len čaká a čaká, ako to dopadne. Som veľmi rada, že nám to so Sofi vyšlo, pretože obe sme si to zaslúžili,“ pokračovala pre STVR. „Cesta bola extrémne náročná a je to taký odlesk celej púte až sem,“ dodala talentovaná zrakovo znevýhodnená lyžiarka Rexová.

