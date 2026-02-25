Trump: Irán vyvíja rakety schopné zasiahnuť USA. Na ukončení vojny na Ukrajine sa pracuje

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Donald Trump dnes rečnil o Iráne, Ukrajine aj globálnom svetovom poriadku.

Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty. Podľa jeho slov Teherán už vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí. Povedal to v prejave o stave Únie v utorok večer na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice SkyNews.

Vyvinuli už rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a naše základne v zámorí, a teraz pracujú na raketách, ktoré čoskoro dosiahnu Spojené štáty americké,“ skonštatoval Trump.

Vlani Obranná spravodajská agentúra (DIA) uviedla, že Irán by mohol do roku 2035 potenciálne vyvinúť medzikontinentálnu balistickú raketu, „ak by sa tak rozhodol“. Podľa výskumnej agentúry Kongresu Teherán však v súčasnosti disponuje balistickými raketami krátkeho a stredného doletu s dosahom 3000 kilometrov.

Foto: TASR AP Photo/Khalil Hamra

Rokujeme s (predstaviteľmi Iránu), chcú uzavrieť (jadrovú) dohodu, no zatiaľ sme od nich nepočuli: ‚Nikdy nebudeme mať jadrové zbrane‘,“ povedal prezident USA.

Uprednostňujem diplomatické riešenie tohto problému, no jedna vec je istá, nedovolím, aby najväčší sponzor terorizmu na svete, ktorým bezpochyby je, mal jadrové zbrane,“ vyhlásil Trump.

Ukončenie vojny na Ukrajine

Americký líder okrem toho v prejave uviedol, že Spojené štáty „pracujú na ukončení vojny“ na Ukrajine. USA sa snažia dosiahnuť mier všade tam, kde je to možné, a zároveň nikdy nebudú váhať pri konfrontovaní hrozieb namierených proti nim, zdôraznil.

Foto: SITA/AP

Podľa jeho slov by však ku konfliktu, ktorý sa začal 24. februára 2022, ani nedošlo, pokiaľ by bol v tom čase na čele USA. Prezident dokonca povedal, že v súčasnosti mal byť v úrade už tretie funkčné obdobie, pričom on i jeho podporovatelia hovoria, že voľby v roku 2020 mu boli údajne ukradnuté.

Spomenul aj ICE a podvody

Donald Trump sa v prejave obrátil proti demokratom s tvrdením, že „ničia krajinu“, a poveril svojho viceprezidenta J. D. Vancea vedením „vojny proti podvodom“ v štátoch kontrolovaných demokratmi – najmä v Minnesote.

Foto: TASR/AP

Trumpova vláda ostro kritizovala údajné zneužívanie vládnych dávok a zamerala sa na somálskych prisťahovalcov, pričom niektorí z nich boli do týchto podvodov zapletení. Administratíva však tvrdí, že podvody sú v somálskej komunite v Minnesote veľmi rozšírené.

Zrušené clá

Trumpov prejav prišiel v čase, keď vláda bojuje so silným politickým tlakom doma i v zahraničí, píše agentúra Reuters. Najvyšší súd USA nedávno rozhodol o zrušení niektorých globálnych ciel americkej vlády, pričom uviedol, že prezident ich vyhlásením prekročil svoje právomoci.

Šéf Bieleho domu počas prejavu opäť odsúdil rozhodnutie súdu a označil ho za „veľmi nešťastné“. Podotkol však, že väčšina krajín a spoločností si chce zachovať dohody, ktoré s USA uzavreli.

Štatistiky zároveň ukazujú, že ekonomika krajiny sa spomalila viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo inflácia sa zrýchlila. Činnosť ministerstva vnútornej bezpečnosti je z väčšej časti zastavená pre spor medzi republikánmi a demokratmi v Kongrese ohľadom tvrdých protiimigračných opatrení administratívy.

Trumpovi sa popritom nedarí uzavrieť škandál okolo odsúdeného sexuálneho delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina, pripomína Reuters.

