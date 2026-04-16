Smerácky poslanec si chcel v parlamente zaspomínať na legendárny slovenský film. Poslankyne mu ukázali realitu

Foto: TASR - Jaroslav Novák/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Poslanec chcel vyhlásenie k filmu Obchod na korze.

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie 49. schôdze prebratím novely zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka. Ešte predtým mali poslanci na programe koaličný návrh vyhlásenia k 60. výročiu udelenia Ceny Akadémie (Oscar) filmu Obchod na korze.

Opoziční poslanci v debate ocenili návrh, no pripomenuli úpadok situácie v kultúre pri súčasnom vedení rezortu kultúry. Jeden z predkladateľov Dušan Jarjabek (Smer-SD) následne vyhlásil, že návrh sťahuje, odôvodnil to neférovosťou opozície.

Do debaty k návrhu, ktorý mal oceniť oscarový film, sa prihlásilo 16 opozičných poslancov. Vystúpiť stihla len Zora Jaurová (PS). Považuje za správne, aby si aj parlament pripomínal dôležité kultúrne míľniky histórie, no pýtala sa predkladateľov, či myslia vážne svoje slová v navrhovanom vyhlásení. Vyčítala im, že dvíhajú ruky za zákony, ktoré likvidujú verejnoprávne médiá, kultúru či verejnoprávne umelecké fondy.

Údajne zneužitie filmu

Pýtala sa ich, či sa chcú vysmievať umelcom a tvorcom, ktorí protestujú na uliciach. Okrem toho chcela do dokumentu doplniť vetu o zodpovednosti najvyšších predstaviteľov Slovenského štátu na prijatí Židovského kódexu. Ďalší poslanci za PS napríklad vyčítali Smeru-SD, že „verejne deklaruje spoluprácu“ s mimoparlamentnou Republikou. Zuzana Mesterová (PS) označila návrh za prázdny sentiment, ktorým koalícia zneužila tento film.

Foto: TASR – Martin Baumann

Jarjabek v pléne oznámil, že spolu s navrhovateľmi návrh uznesenia k vyhláseniu sťahuje. „Mysleli sme si, že si spoločne spomenieme na istú historickú udalosť, ktorá sa udiala a že sa spoločne dohodneme na jednom vyhlásení, ktoré so súčasnou politikou nemá nič spoločné,“ zdôraznil s tým, že nikto nechcel z návrhu mať politické body.

Dodal, že zámerom bolo prijať aj pozmeňujúce návrhy opozičných poslancov. Kritikom z opozície odkázal, že takáto konfrontácia je cesta do pekla a neférový krok voči tvorcom filmu. „Nie je to podraz na nás, ale podraz na tých pred 60 rokmi,“ dodal. V materiáli chcela koalícia vyzdvihnúť okrem iného aj etický rozmer a nadčasovosť posolstva vo filme.

Poslanci sa v parlamente opäť zídu vo štvrtok (16. 4.) ráno. Od 9.00 h majú začať rokovaním o novele zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorá je v druhom čítaní. O návrhu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, keďže je dôležitý pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok.

