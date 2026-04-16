Eva Máziková po rokoch prelomila mlčanie o konflikte s Norou Mojsejovou: Venovala jej tvrdé slová

Hoci ubehlo už vyše 15 rokov, stále doznieva jeden moment z kuchárskej šou Kapor na torte, kde sa stretli viaceré česko-slovenské hviezdy. Doteraz sa nezabudlo na ostrú výmenu názorov medzi dvoma súťažiacimi, ku ktorej sa konečne vyjadril jeden z nich.
Po dlhom období ticha sa k prvej časti relácie teraz vracia samotná Eva Máziková, ktorá otvorene prehovorila pre Markízu o tom, ako celú situáciu vníma s odstupom času. Išlo konkrétne o konflikt medzi Evou Mázikovou a kontroverznou podnikateľkou Norou Kabrheľovou, predtým Mojsejovou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Čo sa stalo?
Staré hádky zo šoubiznisu majú jednu zvláštnosť – aj po rokoch dokážu vyvolať silné emócie a znovu otvoriť témy, ktoré sa kedysi zdali uzavreté. V tom čase išlo o ostrú výmenu názorov, ktorá rozdelila divákov aj samotné účinkujúce a ešte dlho sa o nej hovorilo v médiách. Hoci odvtedy prešlo už mnoho rokov, spomienky na túto situáciu nezmizli a stále patria medzi tie, ktoré si verejnosť pamätá najvýraznejšie.
Spočiatku sa zdalo, že si účinkujúce šou Kapor na torte Nora Mojsejová, Eva Máziková, Iveta Bartošová, Dolly Buster, Zuzana Belohorcová, ktorú zastupoval v jednej časti Vlasta Hájek, Agáta Hanychová a žena z ľudu sadnú a v priateľskej atmosfére si vychutnajú jedlo, ktoré navarili. Vo vile Nory Mojsejovej, kde sa natáčala šou, to však vrelo. Podnikateľka sa vtedy posťažovala Topkám, že celý šoubiznis je o pretvárke a že jej hostky jej síce dali vysoké známky za uvarené menu, no do očí jej nikto nepovedal, že im v skutočnosti nechutilo.
Podala si hlavne Evu Mázikovú, ktorá vraj bola podľa nej falošná. “To som ešte nezažila. Ona je taká herečka, že nemá problém zahrať riť namiesto hlavy… za 10 €,“ vyjadrila sa Mojsejová bez servítky. Aby toho nebolo málo, keď počula, ako ju Máziková skritizovala, venovala jej pár ďalších slov. “Pred jedlom vypila päť pohárov vína a potom kritizuje, že moje jedlo nemalo chuť. Veď nech sa najprv naje a potom nech pije,“ pokračovala Nora.
Nahlásiť chybu v článku