Desiatky tisíc Slovákov zostanú bez vody: Krajské mesto a obce hlásia veľkú odstávku, potrvá viac ako deň

Roland Brožkovič
Výpadky pitnej vody zasiahnu deväť obcí a približne polovicu krajského mesta.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje obyvateľov Nitry a okolitých obcí na masívnu odstávku pitnej vody. Obmedzenie dodávky sa začne v utorok 21. apríla o 11.00 h a potrvá do stredy 22. apríla do 13.00 h. Dôvodom je plánovaná prekládka diaľkovodného vodovodného potrubia v súvislosti s výstavbou obchvatu mesta Šaľa. Ide o vyvolanú investíciu štátu, informovala vodárenská spoločnosť.

Výpadky pitnej vody zasiahnu deväť obcí a približne polovicu krajského mesta. Bez vody budú mestské časti Klokočina, Diely, Čermáň, Kynek, Mlynárce, Staré mesto a Párovské Háje.

Treba sa pripraviť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť odporúča obyvateľom skontrolovať vodovodné uzávery a pripraviť si dostatočné zásoby vody. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom mobilných cisterien. Po obnovení dodávky môže dôjsť k dočasnému zafarbeniu alebo zápachu vody. Tento stav sa upraví po prepláchnutí potrubí.

Dovolenka má byť na oddych: Zamestnanci si ju 8. mája nechcú vyberať, existuje ešte jedno…

