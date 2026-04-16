O štvrtej ráno na tréningy: Zlatica Puškárová prehovorila o realite jej rodiny, ktorú by zvládol málokto

Foto: Instagram (zlaticapuskarova)

Frederika Lyžičiar
Syna plne podporujú v tom, čo ho napĺňa.

Sú za tým roky odriekania, disciplíny a každodenných kompromisov, ktoré bežný divák nemá šancu vidieť.

Cesta za športovým snom nie je len o úsilí samotného talentu, ale stojí najmä na obrovskej podpore celej rodiny, bez ktorej by to nešlo. Život Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu nabral úplne nové obrátky vo chvíli, keď ich starší syn Leo získal miesto v prestížnom švédskom klube. Leonard je mimoriadne šikovný, čo potvrdzujú aj jeho nedávne výsledky, ktorými sa hrdá mama pochválila nedávno na svojom instagrame.

Hoci je ich každodenný kolotoč poriadne nabitý a vyžaduje si logistiku na vysokej úrovni, známa dvojica to zvláda s prehľadom. Pre TV Markízu o tom detailne porozprávala Zlatica Puškárová, ktorá opísala, ako dnes funguje ich domácnosť a ako sa prispôsobili hokejovej kariére svojho syna v ďalekom Švédsku.

 

Každodenná drina, ktorú nevidno

Zlatica priznala, že za napredovaním ich syna stála kopa obetí a každodenného úsilia, ktoré si mnohí ani neuvedomovali. Ich rodinný život sa dlhodobo krútil okolo tréningov, neustáleho cestovania a prísneho režimu.

„Sú za tým hodiny a dni driny a disciplíny, ku ktorej pristupujeme s veľkou pokorou. Málokto pozná tento náš ‚tieňový život‘. Paťo s ním často chodil na tréningy už o štvrtej ráno, precestoval obrovské vzdialenosti – od Švédska cez Nitru až po Trnavu. Náš itinerár bol šialený,“ vysvetľuje moderátorka.

 

Cesta za úspechom nebola ani zďaleka taká jednoduchá, ako sa mohlo zvonku zdať. „Mnohí si možno povedia, že sme známe tváre a máme to ľahšie, ale vôbec to tak nie je. Pristupujeme k tomu veľmi poctivo a nie každý by si to s nami v tom náklade povinností vymenil,“ dodala úprimne. Každodenný kolotoč mal nakoniec ďaleko od bežného rodinného stereotypu. Celé to stálo na obrovskom odhodlaní, ktoré do synovho sna spoločne investovali.

Úspech? Zatiaľ len začiatok

