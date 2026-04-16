Európsku krajinu chce mimo NATO: Šéf parlamentu mieri do Moskvy, chce tam vypísať referendum

Lucia Mužlová
TASR
Zoran Stevanovič čelí kritike.

Predseda slovinského Národného zhromaždenia Zoran Stevanovič je terčom kritiky za svoj plán čoskoro zavítať do Moskvy a usporiadať referendum o vystúpení Slovinska z NATO. Ruská Štátna duma medzičasom vyjadrila pripravenosť na spoluprácu so Slovinskom, informovala v stredu STA.

„Chcel by som budovať mosty a dobre spolupracovať so všetkými krajinami, bez ohľadu na múr, ktorý vznikol medzi Západom a Východom. Čoskoro plánujem navštíviť Moskvu,“ uviedol Stevanovič pre instagramový profil slovinského rozhlasu. Zdôraznil, že jeho strana Pravda (Resni.ca) presadzuje proslovinské postoje.

„Sme presvedčení, že Slovinsko musí viesť nezávislú a suverénnu zahraničnú politiku. Musíme spolupracovať so všetkými krajinami sveta, najmä s veľmocami, ale táto spolupráca nikdy nesmie znamenať podriadenosť. Dobré vzťahy so všetkými, ale v záujme Slovinska,“ uviedol. Dodal, že Slovinsko by sa nemalo miešať do zahraničných vojenských a diplomatických konfliktov.

Zároveň potvrdil, že jeho strana Pravda chce vyhlásiť referendum o vystúpení z NATO. Priznal, že „vystúpenie z EÚ by v tejto chvíli verejnosť nepodporila“, rozhodovanie o Slovinsku by však podľa neho malo presunúť z Bruselu späť do Ľubľany.

Zhromaždenia s ruskými vlajkami

Minulý týždeň, v deň Stevanovičovho zvolenia na post predsedu parlamentu, sa pred budovou zhromaždilo niekoľko ľudí s ruskými vlajkami. Stevanovič v rozhovore uviedol, že to nesúviselo s jeho zvolením, a pripomenul, že zhromaždenia slovinsko-ruského priateľstva sa tam konajú pravidelne, doplnila STA.

Blahoželania k zvoleniu na post predsedu parlamentu Stevanovičovi zaslali aj predstavitelia Ruska a Srbska vrátane predsedu ruskej Štátnej dumy Viačeslava Volodina a bývalej predsedníčky srbskej vlády Any Brnabičovej, ako aj bývalý prezident Republiky srbskej v Bosne Milorad Dodik. Duma uviedla, že Volodin mu poprial úspešnú prácu a vyjadril pripravenosť na konštruktívny dialóg.

K Stevanovičovým plánom na návštevu Moskvy a na referendum o členstve Slovinska v NATO sa kriticky vyjadrili najmä krajiny východného krídla Aliancie. Bývalý estónsky prezident Toomas Hendrik Ilves na sieti X na margo Stevanoviča uviedol, že ide o ďalší prípad „užitočného idiota“.

Odchádzajúci slovinský minister obrany Borut Sajovic spochybnil, či Stevanovič svoje kroky konzultoval s politickými partnermi, a varoval pred spájaním podpory pre napadnutú Ukrajinu s krátkodobými politickými záujmami. Zdôraznil, že postoj Slovinska k vojne na Ukrajine je jasný.

Opozičné strany Slovinskej demokratickej strany (SDS), Nového Slovinska (NSi) a Demokratov Anžeho Logara, ktoré podporili Stevanoviča ako kandidáta na post predsedu parlamentu, sa k jeho výrokom nevyjadrili.

Odborník na medzinárodné vzťahy Marko Lovec však pripomenul, že ich postoje k zahraničnej politike sa od Pravdy výrazne líšia: tieto tri strany podporujú NATO, EÚ a Ukrajinu, zatiaľ čo Pravda alianciu NATO viní za vojnu na Ukrajine.

