Muž pred 56 rokmi odišiel na záchod a už sa nikdy nevrátil: Šialená záhada má možno po dekádach rozuzlenie

„Zrazu som si spomenul, že ako dieťa som si obúval ponožky môjho starého otca a vytiahol som si ich tak vysoko, že mi päta siahala až po koleno. Zavolal som políciu a oni si prišli zobrať ster z DNA. Vtedy sme zistili, že to bol naozaj Alfred. Bol som šokovaný a ohromený,“ spomína na tento moment vnuk.

Strateného holubára ktosi násilne pripravil o život

Z pozostatkov bolo jasné, že muž prišiel o život násilne, vraždou, pred ktorou sa zo všetkých síl bránil. „Bol zavraždený dosť brutálne,“ hovorí Russel. „Došlo k poraneniu hlavy tupou silou a k poraneniu čeľuste ostrou silou, takže to mohla byť hrana rýľa a potom možno bodnutie. Povedali, že bojoval o život.“

Pri boji si mohol Alfred zlomiť ruku a poškodiť niektoré rebrá a chrbticu. „Policajti sa domnievajú, že ho niekde nechali týždeň alebo viac, kým ho pochovali, pretože mu chýbali prsty a rebrá. Ako keby ho spustošili líšky a jazvece. Ktokoľvek ho zabil, sa k jeho telu vrátil a uistil sa, aby ho už nikdy nikto nenašiel.“

Russel tvrdí, že vďaka objavu cíti rodina istú útechu. Konečne sa aspoň čiastočne podarilo odhaliť záhadu, ktorá ako ťarcha padala na ich minulosť.

Kto môže za jeho smrť?

„Teraz je to o dôvodoch,“ dodáva Russel. „Prečo by mu to niekto urobil? Nikdy nikoho nenahneval, okrem svojich kolegov holubárov. Nebol to násilník, nepúšťal sa do bitiek a bol známy tým, že bol veľmi veľkorysý. Nejde mi do hlavy, prečo by si niekto želal jeho smrť.“

Dodáva, že je presvedčený, že niekto tam vonku ešte pozná skutočný príbeh – synovia alebo dcéry vraha, ktorý sa k zločinu priznal na smrteľnej posteli.

„Obávam sa, že polícia prípad uzavrie a pravdu sa nikdy nedozvieme. Len dúfam, že sa niekto ozve, aby našla Alfredova rodina konečne skutočný mier.“