Madonna sa vracia k svojim koreňom. Ak ste ju kedysi milovali, jej nový album je pre vás stvorený

Hudobný svet čaká veľký návrat. Legendárna Madonna sa vracia ku svojim koreňom, keďže jej v poradí 15. štúdiový album bude priamym pokračovaním kultovej nahrávky z roku 2005. Poteší tak všetkých starých aj nových fanúšikov.
Madonna oficiálne potvrdila, že jej nasledujúci album bude pokračovaním nahrávky Confessions On A Dancefloor z roku 2005. Išlo o album zameraný na klubovú scénu, ktorý priniesol hity ako Sorry či skladbu Hung Up so samplom od skupiny ABBA. Vydanie Confessions II je naplánované na 3. júla. Informoval o tom portál BBC.
Zverejnila prvú ukážku
Speváčka na novú éru upozornila tým, že si premazala sociálne siete. Následne zverejnila prvú ochutnávku v podobe 60-sekundového videa k otváracej skladbe I Feel So Free. Ak vám je povedomá, je to preto, že obsahuje úryvok z jej klasiky z 80. rokov Into The Groove, čím Madonna premosťuje svoju bohatú minulosť so súčasným klubovým zvukom.
Za očakávaným zvukom albumu stojí opäť britský producent Stuart Price. Ich spolupráca je pre fanúšikov zárukou kvality, keďže práve v Priceovom londýnskom podkroví pred rokmi vznikol pôvodný, dnes už legendárny album. Tentoraz sa dvojica presunula do nového štúdia v západnom Londýne, kde Madonna podľa vlastných slov našla „liek pre svoju dušu“.
