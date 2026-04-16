Zachráňte Timmyho, zviera má poslednú šancu: Ľudia sa spojili, aby pomohli uviaznutej veľrybe

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Až 13,5 metra dlhá veľryba je uviaznutá pri pobreží Baltského mora.

Nemecké úrady dali v stredu súhlas na poslednú záchrannú akciu pre Timmyho – vráskavca dlhoplutvého, ktorý je už niekoľko týždňov uviaznutý pri pobreží Baltského mora a zdalo sa, že mu už niet pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka Bild.

Pokus o záchranu, ktorý navrhli dvaja podnikatelia, bude zahŕňať zdvihnutie vráskavca pomocou nafukovacích vankúšov a jeho prepravu na pontónoch, spresnil minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus. „Rozhodli sme sa, že záchrana vráskavca, kým je ešte nažive, môže pokračovať. Po prvý raz tak otvárame možnosť vrátiť zviera do jeho prirodzeného prostredia,“ povedal Backhaus.

Pôvodne to vzdali

Miestne úrady pred dvoma týždňami vyhlásili, že vráskavca už nie je možné zachrániť po tom, čo uviazol pri ostrove Poel neďaleko Wismaru. Až 13,5 metra dlhá veľryba v tom čase už viac než týždeň blúdila pri nemeckom pobreží Baltského mora, pričom prvýkrát ju spozorovali uviaznutú na piesočnatom brehu 23. marca neďaleko mesta Lübeck.

Foto: SITA/AP

Veľryba sa niekoľkokrát zasekla a potom sa znova oslobodila. Odborníci spočiatku dúfali, že sa jej podarí nájsť cestu späť do Atlantického oceánu. Miestne úrady však 1. apríla uviedli, že sú presvedčené, že ťažko zranené a vysilené zviera uhynie a už ho nemožno zachrániť.

Správy o boji veľryby o prežitie a snahe o jej záchranu zaujali nemeckú verejnosť, pričom časť tlače vrátane denníka Bild o nej informuje ako o „Timmym“. Na podporu Timmyho sa konali pravidelné demonštrácie, na ktorých ľudia vyzývali na obnovenie záchranných snáh. V niektorých online príspevkoch zameraných proti úradníkom sa objavili aj vyhrážky smrťou.

Európsku krajinu chce mimo NATO: Šéf parlamentu mieri do Moskvy, chce tam vypísať referendum

