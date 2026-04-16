Mimoriadna udalosť s tragickým koncom: Vlak sa zrazil s kamiónom, vodič zomrel

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿

Nina Malovcová
TASR
K nehode prišlo na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Kútniky.

Dopravná nehoda osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede si vyžiadala život vodiča nákladného vozidla. Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo ľahké zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h. „Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň,“ informovali hasiči. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná.

V dôsledku úniku motorovej nafty na miesto smeruje aj technický automobil EKOS. „Pre zranené osoby bolo na mieste zriadené hniezdo záchrany, kde im je poskytovaná neodkladná zdravotná starostlivosť,“ doplnili.

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Prioritou sú cestujúci a posádka vlaku

Súkromný vlakový dopravca Leo Express TASR priblížil, že nehoda sa týka vlaku REX 1433. „Prioritne zaisťujeme bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube. Prišlo k okamžitému privolaniu záchranných zložiek. Podľa predbežných informácií prišlo k približne 20 ľahším zraneniam spôsobeným rozbitým sklom. Jedna cestujúca má zranenie hlavy,“ ozrejmil hovorca dopravcu Emil Sedlařík.

Vzniknuté škody budú podľa jeho slov vyčíslené až následne. Prioritou sú aktuálne cestujúci a posádka vlaku. „Termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy. Až do odvolania sme zaviedli autobusovú dopravu,“ dodal. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti informovalo, že zranených na mieste ošetrujú privolaní záchranári. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR spresnilo, že na mieste zasahujú štyri posádky záchrannej zdravotnej služby.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdili prerušenie železničnej dopravy medzi Dunajskou Stredou a Dolným Štálom. K zrážke vlaku s nákladným vozidlom prišlo na aktívnom svetelnom priecestí bez závor. „Rozsah poškodenia infraštruktúry zatiaľ nie je možné určiť, avšak priecestie je poškodené a vlaková súprava je vykoľajená,“ doplnili z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.

