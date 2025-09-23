Trump chce telefonovať s Orbánom a presvedčiť ho, aby nenakupoval ruskú ropu: „Mohol by s tým prestať“

Foto: SITA

TASR
Matej Mensatoris
Trump chce telefonovať Orbánovi a vyzvať ho, aby ukončil dovoz ropy z Ruska.

Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že plánuje zatelefonovať maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a vyzvať ho, aby prestal kupovať ruskú ropu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o súčasť širšieho tlaku na spojencov v NATO, aby prerušili energetické vzťahy s Moskvou, píše TASR.

„Mohol by prestať“

Je to môj priateľ. Nehovoril som s ním, ale mám pocit, že keby som s ním hovoril, mohol by prestať, a myslím si, že to urobím,“ povedal Trump pred bilaterálnym stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump sa v utorok už stretol s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, ktorá povedala, že si želá, aby Európa prestala nakupovať ropu z Ruska do konca tohto roka. „Trump má absolútnu pravdu. Pracujeme na tom,“ citovala ju agentúra AP.

Trump predtým vo vystúpení na Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že európski spojenci musia okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Podľa neho sa vojna na Ukrajine neskončí, pokým tak neurobia tieto krajiny, ako aj Čína a India. Tieto dve krajiny obvinil, že sú prostredníctvom nakupovania ruských surovín hlavnými financovateľmi tejto vojny.

Chce nové sankcie

Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie„, tvrdí Trump. Zopakoval svoju požiadavku, aby rovnaké opatrenia voči Rusku, aké navrhuje Washington, prijali aj spojenci USA.

Šéf Bieleho dom pred možnosťou nových sankcií varoval už viackrát, no zatiaľ ich neuvalil, pripomenul Reuters s tým, že nedávno zavedenie sankcií podmienil tým, aby Európa úplne prestala nakupovať ruskú ropu. Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

