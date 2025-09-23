Trump chce, aby členské štáty NATO zostreľovali ruské lietadlá, ktoré narušia ich vzdušný priestor

NATO by malo zostreľovať ruské drony, ak narušia jeho vzdušný priestor, tvrdí Trump.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO. Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako členské štáty Aliancie odsúdili Moskvu za porušenie estónskeho vzdušného priestoru, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Áno, súhlasím s tým,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či by takýto krok podporil.

Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru tromi ruskými stíhačkami MiG-31 v piatok 19. septembra. Do estónskeho vzdušného priestoru vstúpili bez povolenia na približne 12 minút, kým boli donútené opustiť ho.

Stretnutie so Zelenským

Vyjadrenie šéfa Bieleho domu prišlo krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraj Valného zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN).

Ukrajinský líder v utorok oznámil, že počas ich stretnutia bude Trumpa informovať o vývoji na bojisku v súvislosti s vojnou s Ruskom. Diskutovať by mali aj o bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Zelenskyj dodal, že sa snaží o väčší tlak západných krajín na Rusko a jeho cieľom je tiež zabrániť Európanom v nákupe ruskej ropy a plynu.

