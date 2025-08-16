Trump a Zelenskyj sa okamžite dohodli na stretnutí: Americký prezident už telefonoval aj s lídrami NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s prezidentom USA Donaldom Trumpom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zelenskyj to uviedol v sobotu po telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konali na Aljaške.
Prezident USA Donald Trump mal počas letu z Aljašky do Washingtonu dlhý telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého informoval o svojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa CNN to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová.
Dlhý rozhovor
Dodala, že Trump „momentálne telefonicky hovorí s lídrami NATO“. Trumpov telefonát s európskymi lídrami potvrdila aj EÚ, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Hovorca Európskej komisie spresnil, že Trump sa v sobotu ráno viac ako hodinu rozprával so Zelenským, s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Hovorca Európskej komisie uviedol, že po úvodnej výmene názorov s prezidentom Trumpom sa v sobotu uskutočnil aj telefonický hovor medzi európskymi lídrami, ktorý sa týkal samitu USA a Ruska. Medzi účastníkmi tohto telefonátu boli von der Leyenová, Macron, Merz, Starmer a Rutte, uviedol citovaný zdroj.
Podľa AFP Trump po takmer troch hodinách rozhovorov so svojím ruským kolegom nedosiahol dohodu o ukončení konfliktu na Ukrajine. Po rokovaniach, ktoré sa v Anchorage konali po boku vysokých predstaviteľov, obaja prezidenti odmietli odpovedať na otázky novinárov a vystúpili len s vyhláseniami, pričom Trump povedal, že sa dosiahol „veľký pokrok“ v mnohých bodoch a na doriešenie toho zostáva „veľmi málo“.
Existovali obavy
Zelenskyj, ktorý nebol na samit na Aljaške pozvaný, i jeho európski spojenci sa obávali, že Trump by mohol zradiť Ukrajinu tým, že fakticky zmrazí vojnový konflikt a uzná – aj keď len neformálne – ruskú kontrolu nad pätinou ukrajinského územia, pripomenula agentúra Reuters. Trump sa však v piatok pred rokovaniami snažil tieto obavy zmierniť, keď povedal, že nechá Ukrajinu, aby rozhodla o prípadných územných ústupkoch.
Ukrajinský prezident ešte pred samitom na Aljaške deklaroval, že toto stretnutie by malo otvoriť cestu k „spravodlivému mieru“ a trojstranným rozhovorom, na ktorých sa zúčastní aj on sám. Pripomenul však, že Rusko pokračuje vo vojne. „Je čas ukončiť vojnu a Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.
Pred samitom na Aljaške sa európski spojenci Ukrajiny snažili s Trumpom dohodnúť na piatich bodoch ako základe pre možné mierové rozhovory s Ruskom – vrátane prímeria a bezpečnostných záruk, doplnila agentúra AFP.
