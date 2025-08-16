A je po samite, Trump mu dal 10 z 10: Mierová dohoda sa nekoná, rad je vraj na Zelenskom. Pozrite si prehľad

Rokovania medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ich delegáciami v Anchorage na Aljaške sa v noci na sobotu skončili. Trvali viac než dve a pol hodiny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Témou rokovaní za zatvorenými dverami bolo možné prímerie vo vojne na Ukrajine. Okrem Trumpa a Putina sa na nich zúčastnili aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, ako aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov a Putinov poradca Jurij Ušakov.
Obaja sa usmievali od ucha k uchu
Atmosféra po rokovaniach bola pomerne uvoľnená, obaja prezidenti sa usmiali, fotili sa spolu. Ukrajina vyslala signál, že je sklamaná.
Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že rokovania s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Anchorage na Aljaške prebehli „v konštruktívnej atmosfére vzájomného rešpektu“. Uviedol to v noci na sobotu na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom po skončení rokovaní v úzkom formáte, informuje TASR.
Putin tiež uviedol, že súčasné vzťahy medzi USA a Ruskom „klesli na najnižšiu úroveň od studenej vojny“ a stretnutie medzi prezidentmi bolo „už dávno potrebné“. Ruský prezident zároveň dodal, že s Trumpom dosiahli „dohodu“ ohľadom Ukrajiny a upozornil Európu, aby „nebrzdila začínajúci pokrok“, cituje stanica Sky News.
Rusko má podľa neho „úprimný záujem“ o ukončenie konfliktu, ale aby bolo „trvalé“, musia sa odstrániť „primárne príčiny konfliktu“ a riešiť „legitímny konflikt“ Ruska.
„Súhlasím s prezidentom Trumpom, ako dnes povedal, že prirodzene by mala byť zaistená aj bezpečnosť Ukrajiny. Prirodzene, sme pripravení na tom pracovať,“ uviedol Putin.
„Rád by som dúfal, že dohoda, ktorú sme spoločne dosiahli, nám pomôže priblížiť sa k tomuto cieľu a vydláždi cestu k mieru na Ukrajine,“ dodal podľa Sky News.
Na mnohom sa zhodli, prímerie sa nedohodlo
Donald Trump po skončení rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na spoločnej tlačovej konferencii v Anchorage na Aljaške uviedol, že sa vo viacerých bodoch zhodli, prímerie v bojoch na Ukrajine však nespomenul.
„Zhodli sme sa na mnohých, mnohých bodoch… Povedal by som, že na niekoľkých dôležitých, ale ešte sme sa tam celkom nedostali, urobili sme určitý pokrok,“ dodal bez uvedenia akýchkoľvek podrobností.
Trump zároveň uviedol, že bude telefonicky kontaktovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), aby ich “informoval o dnešnom stretnutí“. “Začnem s niekoľkými telefonátmi a poviem im, čo sa odohralo,“ uviedol.
„Mali sme mimoriadne produktívne stretnutie a na mnohých bodoch sme sa dohodli, zostáva ich už len veľmi málo,“ dodal Trump
„Niektoré nie sú až také významné, jeden je pravdepodobne najvýznamnejší, ale máme veľmi dobrú šancu sa tam dostať,“ citovala ho britská spravodajská stanica.
Krátka tlačová konferencia sa skončila bez toho, aby prezidenti odpovedali na otázky novinárov. Miesto toho Trump opätovne poďakoval Putinovi s tým, že sa „čoskoro“ pravdepodobne opäť porozprávajú a uvidia.
„Nabudúce v Moskve,“ odpovedal mu na to Putin, na čo Trump reagoval v zmysle, že „viem si predstaviť, že by sa to mohlo stať.“
Trump po skončení samitu nastúpil na palubu lietadla Air Force One, smerujúceho do Washingtonu, dodáva Sky News. Putin takisto nastúpil do lietadla a odletel do Moskvy. Po rokovaniach mali mať spoločný obed, ten sa však nekonal.
Trump mal následne rozhovor, kde odpovedal na kľúčové otázky
Trump vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský samit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie.
„Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po samite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.
Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal:„Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“ „Rusko je veľmi veľká mocnosť a vy nie ste,“ podotkol Trump.
Trump tiež povedal, že „nebude dohoda, kým tu nie je dohoda“, odmietol sa však podeliť o akékoľvek podrobnosti o rokovaniach s Vladimirom Putinom. Uviedol len, že „dosiahli veľký pokrok“.
„To vôbec nie je hotová dohoda. A Ukrajina musí súhlasiť, prezident Zelenskyj musí súhlasiť,“ povedal Trump.
„Zhodli sme sa na mnohých bodoch. Myslím tým, že sa na mnohých bodoch dohodli. Ale nie je ich až tak veľa… je tam jeden alebo dva dosť dôležité body, ale myslím si, že sa dajú dosiahnuť,“ podotkol ďalej.
Počas rozhovoru pre Fox News sa tiež spomenula možnosť, že Ukrajina postúpi územia Rusku, ako aj potenciálne bezpečnostné záruky USA pre Ukrajinu. „Myslím si, že to sú body, o ktorých sme rokovali, a sú to body, na ktorých sme sa do značnej miery zhodli,“ povedal Trump.
„V skutočnosti si myslím, že sa v mnohých veciach zhodneme. Môžem vám povedať, že stretnutie bolo vrúcne,“ dodal s tým, že sú „dosť blízko konca“, poznamenal však, že s tým musí súhlasiť aj Ukrajina.
Trump tiež nevylúčil svoju účasť na ďalšom plánovanom samite, na ktorý by prišli Putin aj Zelenskyj.
Trump na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom po skončení takmer trojhodinových rokovaní na piatkovom samite v Anchorage uviedol, že o priebehu samitu bude telefonicky informovať Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a EÚ.
Podľa Sky News je na sobotu na 9.30 SELČ naplánované stretnutie veľvyslancov európskych krajín, informovali zdroje z predsedníctva EÚ. Lídri európskych štátov a Trump pravdepodobne neskôr v ten istý deň absolvujú virtuálnu schôdzku.
