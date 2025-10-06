Trosky ruských dronov odhalili znepokojivú pravdu: V zostrelených raketách našli nečakané súčiastky. Partneri už majú dôkazy

Foto: Facebook/Володимир Зеленський

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Ukrajina odhalila cudzie súčiastky v ruských zbraniach.

Ukrajina objavila viac než stotisíc súčiastok zahraničnej aj západnej výroby v dronoch i raketách odpálených Ruskom počas víkendových leteckých útokov na svoje územie, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

„Počas masívneho kombinovaného útoku na Ukrajinu v noci 5. októbra použilo Rusko 549 zbraňových systémov obsahujúcich 102 785 komponentov zahraničnej výroby,“ spresnil Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach s odvolaním sa na útoky, ku ktorým došlo v nedeľu nadránom.

Súčiastky pochádzajú zo západných aj z ázijských krajín

Rusko počas noci na nedeľu vyslalo na Ukrajinu takmer 500 dronov a vyše 50 rakiet. O život prišlo šesť ľudí a došlo k poškodeniu energetickej infraštruktúry. Terčom masívneho útoku bola aj západoukrajinská Ľvovská oblasť ležiaca stovky kilometrov od frontovej línie.

Zelenskyj uviedol, že súčiastky z dronov a rakiet zachytených pri spomínanom útoku pochádzajú od spoločností v Spojených štátoch, Číne a na Taiwane, v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Švajčiarsku, v Japonsku, Kórejskej republike a Holandsku. Zelenskyj uviedol, že medzi komponentmi nájdenými v zostrelených dronoch a raketách boli prevody, senzory a mikropočítače.

Ukrajina pripravuje nové sankcie

„Mikrokontroléry pre UAV (bezpilotné lietadlá) sa vyrábajú vo Švajčiarsku, zatiaľ čo mikropočítače na riadenie letu dronov sa vyrábajú v Spojenom kráľovstve,“ povedal ukrajinský prezident a dodal, že Kyjev pripravuje nové sankcie na ich výrobcov.

„Oznámili sme návrhy na obmedzenie dodávateľských mechanizmov. Partneri už majú podrobné údaje o každej spoločnosti a o každom produkte – vedia, na čo sa zamerať a ako reagovať,“ dodal Zelenskyj.

