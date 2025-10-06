Okamura chce byť vo vláde s Babišom: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO, už riešia konkrétne mená a pozície

Foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Hnutie Sloboda a priama demokracia chce byť súčasťou vlády Andreja Babiša. Prebiehajú rokovania, posledné slovo bude mať Babiš.

Hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti v českej vláde. O podpore menšinového kabinetu podľa neho nebola reč, alebo si to šéf SPD Tomio Okamura minimálne nepamätá.

Povedal to v pondelok po schôdzke s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. O konkrétnych pozíciách či rezortoch je podľa Okamuru predčasné hovoriť. Opakovane uviedol, že všetko závisí od víťaza volieb, teda hnutia ANO.

Pána prezidenta sme informovali, že SPD rokuje o priamej účasti vo vláde. Chceme byť priamo súčasťou novej vlády. Čo sa týka personálneho obsadenia, o tom ešte stále prebiehajú rokovania s víťazom volieb. Rokovania prebiehajú aj o konkrétnych rezortoch a personáliách,“ povedal novinárom Okamura.

O podpore menšinovej vlády vôbec rokovanie nebolo. Už na úvodnej schôdzke v sobotu večer táto otázka, v podstate vôbec neviem, či bola položená,“ uviedol šéf SPD.

Konečné slovo bude mať Babiš, Okamura by chcel možno až 3 rezorty

S Babišom podľa jeho slov hovorili o rôznych alternatívach, kto by mohol mať aké rezorty. Je to vraj na Babišovi, akú konšteláciu zvolí. Okamura dodal, že na schôdzkach sa postupne posúvajú vo vyjednávaní vpred.

Najprv uviedol, že by chcel, aby malo hnutie aspoň jeden rezort, potom povedal, že najlepšie dva a nakoniec, že možno aj tri.

Pre mňa nie sú prioritou funkcie, ale realizácia programu. Aby ma voliči pochválili, že sa im darí lepšie, než za Fialovej hrôzovlády,“ dodal napokon Okamura.

O konflikte záujmov Andreja Babiša či o ukotvení Česka v EÚ a NATO alebo českej muničnej iniciatíve s prezidentom podľa neho nehovorili, lebo sa Pavel na tieto otázky údajne nepýtal.

Peter Pavel potvrdil, že existuje záujem o koalíciu troch strán

Z prvých vyjadrení predsedov strán, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne, je podľa českého prezidenta Petra Pavla zrejmé, že existuje záujem na vzniku koaličnej vlády troch strán – hnutia ANO, hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) a strany Motoristi sebe.

O jej konkrétnom zložení sa bude ešte len rokovať medzi predsedami týchto strán. Povedal to v pondelok po ukončení prvého kolo rokovaní. Ďalšie sa podľa jeho slov uskutočnia podľa potreby, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe

