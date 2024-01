Tri veľké slovenské banky plánujú na zajtra odstávku. Tieto dôležité služby tak budú nedostupné

Odstávka serverov je síce bežná, no pre ľudí vždy nepríjemná vec. Kvôli pravidelnej údržbe sa jej však nevyhnú ani banky a klientom ČSOB, Tatra banky a Raiffeisenu tak zajtra (14. januára 2024) nepôjdu niektoré dôležité služby.

Skvalitňovanie služieb

Najdlhšiu odstávku bude mať ČSOB, a to od polnoci do deviatej hodiny rannej. Klientom nepôjdu služby ako Moja ČSOB, ČSOB Smartbanking či webová stránka. „Odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb,“ vyjadrila sa banka.

Podobné nepríjemnosti, no na oveľa kratší čas, zažijú aj klienti Raiffeisenu. Banka naplánovala kompletnú údržbu od polnoci do 2:00. Počas týchto dvoch hodín bude nefunkčný internet banking, platby na internete, overenie platieb pomocou 3D secure a taktiež notifikácie.

Do tretice plánuje na 14. januára odstávku aj Tatra Banka. Tá je naplánovaná na rovnaký čas, ako pri Raiffeisene, teda do 00:00 do 2:00, informovala banka. V tomto čase nebudú fungovať platby na internete, overenie pomocou 3D secure a služba TatraPay. Dostupné nebudú ani mobilné aplikácie a služby elektronického bankovníctva.