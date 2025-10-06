Toto sa vám páčiť nebude, o pár dní to príde: Posielanie peňazí na účet sa navždy zmení. Banky zavedú novú kontrolu

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Pri zadávaní platby si banka odosielateľa po novom overí meno a číslo účtu u banky príjemcu.

Od 9. októbra začne v bankách platiť nová povinnosť pri posielaní peňazí. Už nebude stačiť poznať len číslo účtu príjemcu, k nemu bude potrebné uviesť aj meno. Dôvodom sú časté podvody a chyby pri zadávaní dlhých čísel účtov.

Proces bude prebiehať automaticky. Pri zadávaní platby si banka odosielateľa overí meno a číslo účtu u banky príjemcu. Overenie sa vykoná v reálnom čase a potrvá niekoľko sekúnd, píšu TVNoviny. Okamžité platby by sa teda nemali spomaliť. Na úplne presnom zápise mena nezáleží. Systém si poradí aj s drobnými rozdielmi, ako sú veľké písmená, diakritika či odlišné poradie mena a priezviska.

Aktualizujte si údaje

Najväčšie problémy sa očakávajú pri platbách smerujúcich firmám, ktoré používajú skrátené obchodné názvy, napríklad telekomunikačné alebo energetické spoločnosti. Preto banky odporúčajú klientom aktualizovať údaje pri trvalých príkazoch a inkasách, aj keď povinnosť kontroly sa týka iba nových zadaní.

Ak meno nebude zodpovedať účtu príjemcu, existuje riziko, že platba nebude spracovaná. Preto je vhodné si vopred skontrolovať a upraviť všetky nastavené platobné príkazy. Nový systém sa spustí začiatkom októbra.

