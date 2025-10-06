Ďalší Slovák môže výskať od radosti: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, tiket ho nestál ani 5 eur

Stačilo pár šťastných čísel a obyčajný tiket sa premenil na výherný. V Trnavskom kraji sa po nedeľnom žrebovaní hry LOTO 5 z 35 objavil nový výherca, ktorý uhádol všetkých päť čísel a získal 35 503,74 eura.
O výhre informoval TIPOS na svojom webe. Spoločnosť uviedla, že ide už o sedemdesiatu výhru v prvom poradí v tomto roku. Hráč si podal tiket priamo na jednom z predajných miest v Trnavskom kraji, kde vyplnil osem hracích polí a pridal aj doplnkovú hru JOKER. Celá stávka ho stála 4,50 eura.
Čísla, ktoré priniesli šťastie
Hráč zvolil kombináciu čísel 10, 18, 25, 26 a 29. Práve tieto čísla boli vyžrebované 5. októbra 2025 a priniesli mu výhru, ktorú mu môže závidieť nejeden fanúšik lotérií.
Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi tie, ktoré majú najvyššiu pravdepodobnosť výhry hlavnej ceny. Jeden tip stojí len 0,50 eura a šanca trafiť všetkých päť čísel je približne 1 ku 324 000. Žrebovanie sa koná trikrát do týždňa, vždy v stredu, v piatok a v nedeľu.
Aj malý tiket môže zmeniť deň
Nový výherca z Trnavského kraja je dôkazom, že aj malá stávka môže priniesť veľkú radosť. TIPOS pripomína, že lotérie sú určené výhradne pre dospelých a zdôrazňuje: „Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.“
