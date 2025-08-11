Toto sa vám páčiť nebude: Ďalšia streamovacia služba ruší jednu z najobľúbenejších výhod, platiť však bude aj výnimka

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
HBO Max ruší jednu z najobľúbenejších výhod.

Ak ste si doteraz s kamarátmi alebo rodinou žijúcou inde delili účet HBO Max, čaká vás nepríjemná správa. Streamovacia platforma plánuje zaviesť prísne pravidlá, ktoré ukončia delenie sa o predplatné naprieč rôznymi domácnosťami.

Zmeny prídu už v najbližších mesiacoch. Ako informuje portál Živé, po novom bude možné využívať predplatné výhradne v rámci jednej domácnosti. Znamená to, že obsah si budete môcť pustiť len vy a ľudia, ktorí s vami žijú pod jednou strechou.

Extra člen možno len za príplatok

Ak chce službu používať niekto, kto nežije s majiteľom účtu, bude si musieť zaplatiť vlastné predplatné. HBO Max pritom zvažuje aj zavedenie možnosti pridať tzv. extra člena za príplatok. Či bude táto funkcia dostupná aj na Slovensku, zatiaľ nie je jasné. Zmeny sa majú zavádzať postupne, pravdepodobne po jednotlivých regiónoch.

Foto: Max

Platforma si chce strážiť, ktoré zariadenia patria do jednej domácnosti, a to na základe údajov o účte, IP adries, ID zariadení a sledovacej aktivity. Počet zariadení, ktoré môžu službu používať naraz, zostane rovnaký. Pri základnom predplatnom zaplatíte 7,99 eura za dve zariadenia, pri Premium môžete za 9,99 eura využívať až štyri zariadenia.

Dovolenka nebude problém

Výnimku dostanú krátkodobé pobyty mimo domova, napríklad dovolenky. Ak však budete mimo domácnosti dlhšie, budete musieť v nastaveniach aktualizovať svoju domácnosť a zmeniť lokalitu.

HBO Max tak nasleduje kroky iných streamovacích gigantov. Netflix už v roku 2023 zrušil možnosť delenia účtov medzi rôznymi domácnosťami a v niektorých krajinách zaviedol príplatok za extra člena. Podobný krok spravil pred necelým rokom aj Disney+.

