Smer bude meniť zákon: Chce definovať hodnotu rýchlosti chôdze na 6 km/h. Novinku pripravuje aj pre dôchodcov

Povinné prehliadky by mali byť až od 70 rokov, zmeniť sa má aj zákon.

Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov by sa mohla zvýšiť. Každých päť rokov by ju museli absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Navrhol to koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny (Smer-SD) v novele zákona o cestnej premávke, ktorú predložil do parlamentu.

„Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní, naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo zo 65 na 70 rokov,“ poznamenal.

Prehliadky po 80. roku života a odstránenie duplicít

Poslanec tiež navrhol, aby vodiči po dosiahnutí veku 80 rokov museli absolvovať prehliadku každého 2,5 roka. Novelou chce zároveň odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Navrhol, aby sa vodičom akceptovala aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke.

„Takúto preventívnu prehliadku považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ doplnil Vážny. Smer-SD chce novelou tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch.

Riešenie kolízií chodcov s cyklistami a kolobežkármi

Upozornil pritom na narastajúci počet kolízií medzi nimi a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. V zákone chce preto definovať hodnotu rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu.

„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ ozrejmil.

Podobný návrh má aj opozícia

Novelu zákona o cestnej premávke, ktorá hovorí o zvýšení veku pri prehliadke u vodičov a akceptácii prehliadky u všeobecného lekára, má v parlamente aj opozičné KDH. Predložili ju ešte začiatkom roka.

