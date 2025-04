Toto pochovalo Titanic a spôsobilo katastrofu: Odhalili úplne nové detaily o potopení lode, o ktorých sme doteraz netušili

Od potopenia lode Titanic ubehlo už viac ako 110 rokov, no stále vyvoláva fascináciu, či vo vedeckých kruhoch, tak aj medzi širokou verejnosťou. Nová analýza odhalila prekvapivé detaily o jej tragickom konci, o ktorých sme doteraz nemali ani poňatia.

Nové 3D skeny prinášajú pohľad na loď, aký nemá obdoby. Vznikli na základe až 700-tisíc snímok potopenej lode zhotovených z rôznych uhlov. Model je natoľko podrobný, až je na ňom možné približovať a odďaľovať rôzne detaily.

Ako vysvetľuje BBC, odhalili napríklad okienko, ktoré malo byť rozbité ľadovcom, čo potvrdzuje slová svedkov.

Hrdinovia bojovali až do konca

Za podrobnou analýzou stojí spoločnosť Megallan, ktorá sa špecializuje na hlbokomorské mapovanie. Spolupracovala s produkčnou firmou Atlantic Productions a prinesie vzrušujúci dokument, ktorý odhalí podrobnosti tohto výskumu.

Niektoré už boli publikované a sú mimoriadne zaujímavé. Ukázali nové poznatky o tom, ako vyzerali posledné hodiny plavby Titanicu, tak aj jeho úplný koniec.

Potvrdila aj ďalšiu výpoveď svedkov, podľa ktorej sa inžinieri snažili, dokedy mohli udržať loď osvetlenú. To znamená, že o záchranu bojovali prakticky do konca.

Už sa nedalo nič urobiť

Naznačila, že k potopeniu lode prispeli trhliny v línii pozdĺž úzkej časti trupu, ktoré vznikli po jej náraze do ľadovca, aj keď bol len okrajový. Titanic bol navrhnutý tak, aby sa udržal na hladine aj v prípade, že sa voda dostane až do štyroch vodotesných oddelení, pričom loď ich mala 16. Podľa simulácie bolo poškodenie také veľké, že ich zasiahlo až šesť a pre ikonickú loď a jej pasažierov to malo tragické následky.

„Rozdiel v tom, či by sa Titanic potopil alebo nie, spočíval v drobných detailoch — v trhlinách o veľkosti hárku papiera. Problémom boli malé trhliny rozmiestnené na dlhom úseku trupu lode, ktorými voda vtekala pomaly, no nepretržite,“ priblížil odborný asistent v oblasti lodnej architektúry Simon Benson.

Napriek tomu, že nový sken je prelomový, samotné poškodenie lode na ňom nejde spozorovať, keďže trosky lode sú skryté pod sedimentom.