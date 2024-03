Bola úplná tma: Strašidelné video ukazuje, že potopenie Titanicu vyzeralo inak, než ste si mysleli, ľudia sú v šoku

Od potopenia ikonického Titanicu prejde o niekoľko týždňov už 112 rokov. Napriek tomu sa stále raz za čas objavia nové informácie o tejto tragédii, ktoré ľudí poriadne prekvapia. Ako napríklad vysvetlenie záhady, prečo sa vo vraku lode nenašli ľudské pozostatky, alebo prečo fľaše so šampanským v potopenom Titanicu neimplodovali. Teraz tu máme ďalšiu, ktorá ľudí poriadne prekvapila. Objavila sa simulácia potopenia Titanicu, podľa ktorej to prebiehalo úplne inak, než ste si možno doteraz mysleli.

Portál LADbible upozornil na príspevok, ktorý zdieľal na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) profil @Historyland. Desivá simulácia ukazuje, ako naozaj vyzeralo potopenie Titanicu.

The Titanic sank on a moonless night. James Cameron had used special lighting during the movie, which leaves us with a misinterpretation of what it looked like pic.twitter.com/gPlieRnjNj

— Historyland (@HistoryIand) February 17, 2023