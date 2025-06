Prečo fľaše so šampanským v potopenom Titanicu neimplodovali? Dôvod vás prekvapí

Mnohí si ešte pamätajú smutný osud ponorky Titan, ktorá v júni 2023 pri expedícii k vraku Titanicu implodovala. Steny ponorky nevydržali extrémny tlak vody, ktorý na ne pôsobil a v kritickej sekunde bola zničená, pričom ľudia na jej palube okamžite zomreli. Pri tejto udalosti ale mnohých prekvapil fakt, prečo vlastne fľaše šampanského, ktoré z istého pohľadu môžeme vnímať ako také drobné ponorky, neimplodovali?

Implózia

Implózia nastáva, keď je okolitý tlak príliš veľký ako tlak vo vnútri (nádoby, ponorky). Keď sa presiahne kritická hranica, objekt sa jednoducho zrúti do seba, čím sa tlak vyrovná. K implózii pritom nemusí dôjsť iba pod vodou, ale napríklad aj na súši, a to vtedy, ak je tlak vo vnútri objektu nižší, napríklad sa to deje vtedy, keď sa z nádoby odsaje vzduch, píše portál IFL Science.

Ako je teda možné, že šampanské na palube Titanicu odolalo implózii? Mnohí ľudia si myslia, že je to samotným tlakom vo fľaši. Tlak v bežnom šampanskom je skutočne vyšší, a to dokonca až 6 barov. Fľaše, v ktorých sa nachádza, dokážu v sebe udržať aj 20 barov, pričom korok je zadržiavaný drôtenou ochranou zátky zvanou agrafa.

Keď došlo k potopeniu Titanicu, cestou dolu – pod hladinu implózia nehrozila. Ale niektoré nájdené fľaše šampanského objavili v hĺbke len 50 metrov a dokonca boli pitné. Hĺbka 50 metrov totiž nie je problém, keďže tam je tlak asi 5 barov, čím by sa tlaky v podstate len vyrovnali.

Titanic sa ale nachádza v hĺbke asi 3 800 metrov a tam už je tlak na úrovni 381 barov. Je jasné, že uzatvorená fľaša by taký tlak nevydržala.

Tajomstvo je v korku

Fľaše, ktoré sú vo väčšej hĺbke, sa môžu javiť ako neporušené, avšak nie je to pravda. Najslabším miestom na fľaši bol v tomto prípade korok. Ako sa fľaše ponárali stále hlbšie a hlbšie, korok začal byť nasávaný dovnútra, až kým tesnenie nepovolilo. Tým sa vyrovnal tlak medzi okolím a obsahom a síce fľaša mohla ostať neporušená, ale už nebola hermeticky uzavretá.