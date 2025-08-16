Európski lídri posielajú Trumpovi a Putinovi po samite tvrdý odkaz: Nepoľavia a sú pripravení pokračovať v tlaku na Rusko

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Vyhlásenie podpísali viacerí európski lídri.

Európski lídri v sobotu po summite prezidentov USA a Ruska – Donalda Trumpa a Vladimira Putina – vyhlásili, že sú „pripravení pokračovať v tlaku“ na Rusko prostredníctvom sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Budeme naďalej posilňovať sankcie a širšie ekonomické opatrenia s cieľom vyvíjať tlak na ruskú vojnovú ekonomiku, kým nenastane spravodlivý a trvalý mier,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali okrem iných predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či britský premiér Keir Starmer.

Trojstranný formát

„Moskva nemôže mať právo veta“ v otázke, či Ukrajina vstúpi do Európskej únie alebo NATO, zdôraznili európski lídri vo svojom vyhlásení. Uviedli tiež, že sú „pripravení pracovať… na trojstrannom summite s európskou podporou“, ktorého by sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Po tom, ako ho americký prezident telefonicky informoval o výsledku jeho stretnutia s Vladimirom Putinom, Zelenskyj v mene svojej krajiny podporil Trumpov návrh na trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom. Dodal, že kľúčové otázky je lepšie prediskutovať na úrovni lídrov a trojstranný formát je na to vhodný. Zelenskyj súčasne označil za dôležité, aby „Európania boli zapojení v každej fáze, aby sa spoločne s Amerikou zabezpečili spoľahlivé bezpečnostné záruky“ pre Ukrajinu.

Kremeľ však po stretnutí na Aljaške vyhlásil, že nedošlo k žiadnej dohode o trojstrannom summite. „O takomto summite sa doteraz v rámci spoločného úsilia o vyriešenie konfliktu na Ukrajine nediskutovalo,“ povedal v sobotu v ruskej štátnej televízii Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Donald Trump vylúčil prímerie na Ukrajine: Vojnu vraj môže ukončiť len jedna vec, zhodli sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac