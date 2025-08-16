Európski lídri posielajú Trumpovi a Putinovi po samite tvrdý odkaz: Nepoľavia a sú pripravení pokračovať v tlaku na Rusko

Európski lídri v sobotu po summite prezidentov USA a Ruska – Donalda Trumpa a Vladimira Putina – vyhlásili, že sú „pripravení pokračovať v tlaku“ na Rusko prostredníctvom sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Budeme naďalej posilňovať sankcie a širšie ekonomické opatrenia s cieľom vyvíjať tlak na ruskú vojnovú ekonomiku, kým nenastane spravodlivý a trvalý mier,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali okrem iných predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či britský premiér Keir Starmer.
Trojstranný formát
„Moskva nemôže mať právo veta“ v otázke, či Ukrajina vstúpi do Európskej únie alebo NATO, zdôraznili európski lídri vo svojom vyhlásení. Uviedli tiež, že sú „pripravení pracovať… na trojstrannom summite s európskou podporou“, ktorého by sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Po tom, ako ho americký prezident telefonicky informoval o výsledku jeho stretnutia s Vladimirom Putinom, Zelenskyj v mene svojej krajiny podporil Trumpov návrh na trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom. Dodal, že kľúčové otázky je lepšie prediskutovať na úrovni lídrov a trojstranný formát je na to vhodný. Zelenskyj súčasne označil za dôležité, aby „Európania boli zapojení v každej fáze, aby sa spoločne s Amerikou zabezpečili spoľahlivé bezpečnostné záruky“ pre Ukrajinu.
Kremeľ však po stretnutí na Aljaške vyhlásil, že nedošlo k žiadnej dohode o trojstrannom summite. „O takomto summite sa doteraz v rámci spoločného úsilia o vyriešenie konfliktu na Ukrajine nediskutovalo,“ povedal v sobotu v ruskej štátnej televízii Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
Nahlásiť chybu v článku