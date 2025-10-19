Toto je najbohatšia rodina na svete: Vlastnia potraviny, majú viac peňazí ako väčšina krajín a nikdy ste o nich nepočuli

Ich kontá by dokázali ukončiť extrémnu chudobu, zalesniť celý svet alebo zabezpečiť pitnú vodu a hygienu pre každého človeka na planéte. Lenže všetci vieme, že nič z toho sa nestane.
O rodine Waltonovcov, ktorá je najbohatšou americkou rodinou a pravidelne sa nachádza aj na prvom mieste v zoznamoch najbohatších rodín planéty s niekoľkými ďalšími dynastiami, ste možno nikdy nepočuli.
Zato meno ich impéria – Walmart – znie povedome takmer každému vrátane Neameričanov.
Stovky miliárd dolárov
Odhady hodnoty majetku rodiny Waltonovcov sa neustále menia. Často sa uvádza celková suma 432 miliárd, no treba pripomenúť, že do rodiny sa priženil športový magnát Stanley Kroenke, ktorého osobný majetok sa odhaduje na 21,3 miliardy dolárov.
11 of the Most Successful Family Businesses in History:
1. Walmart (1962) — The Walton Family pic.twitter.com/IbE8qi2VD9
— Dhakshana Moorthy (@dhakshana8484) April 16, 2025
Podľa magazínu Forbes bol však v roku 2024 odhad celkového majetku rodiny 267 miliárd dolárov, čo zodpovedá sume približne 229,4 miliardy eur.
Aktuálne čísla hovoria nasledovne: Rob Walton a jeho rodina majú disponovať 110 miliardami dolárov, Jim Walton a jeho rodina 109 miliardami, zatiaľ čo Alice Walton má 101 miliárd. Lukas Walton vlastní 37,9 miliardy, Christy Walton 18,5 miliardy, Nancy Walton Laurie 14,7 miliardy, Ann Walton Kroenke 12,6 miliardy a Stanley Kroenke 21,3 miliardy dolárov.
Na zozname miliardárov tak figuruje neuveriteľných osem členov tej istej rodiny.
Vlastnia športové tímy, vieme o nich málo
Samotný reťazec Walmart, na ktorom si mala rodina vybudovať podstatnú časť svojho majetku (spoluzakladateľom spoločnosti bol Samuel Moore Walton), je však len najviditeľnejšou časťou obrovského, rozvetveného impéria. Skutočné bohatstvo každého miliardára spočíva v mnohých investíciách, diverzifikovaných naprieč mnohými odvetviami.
Ako sme už spomínali, súčasťou klanu je, napríklad, americký športový magnát Stanley Kroenke, známy svojimi väzbami na niektoré z najväčších tímov sveta – ten podľa portálu Unilad vlastní londýnsky Arsenal z Premier League, LA Rams z NFL, Denver Nuggets z NBA či Colorado Avalanche z NHL, pričom posledný tím je vedený na meno jeho manželky Ann Waltonovej.
Waltonovci sú rodinou, o ktorej verejnosť vie len veľmi málo. Sú známi svojou uzavretosťou a snahou zostať mimo reflektorov. Pri hľadaní informácií o nich väčšinou narazíte na zmienky o ich filantropii a projektoch nadácie Walton Foundation. Svoje bohatstvo získali dávno, prácu s ním udržiavajú v tichosti – no jeho vplyv cítime naprieč celou americkou ekonomikou.
Nahlásiť chybu v článku