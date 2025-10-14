Sľuboval výnos 350 % ročne: Finančný influencer rozbehol šialenú Ponziho schému. Naletelo 238 ľudí, okradol by aj vás

Koľko peňazí by ste nám zverili, keby sme vám sľúbili výnos 1,4 % denne, 7 % týždenne a 350 % ročne? Ak by takýto fond naozaj existoval, celý svoj majetok by doň bez váhania vložil aj samotný Benjamin Graham. Lenže žijeme v skutočnom svete – v tom, kde sa podobným sľubom vysmeje aj váš rodinný známy, ktorý si dodnes všetky úspory odkladá do zásuvky.
Dôveru sa však dá vybudovať ľahko – stačí si založiť “ostrieľanú” značku. Ak vám rovnaký výnos ponúkne správca lukratívneho investičného fondu na profile s tisíckami sledovateľov, zrazu znie všetko oveľa menej pofidérne.
A presne takto dokázal podvodník Daniel Pugh oklamať stovky ľudí a, ako informoval MailOnline, spolu s ďalšou osobou rozbehnúť Ponziho schému v hodnote 1,3 milióna libier (takmer 1,5 milióna eur).
Kráľovský investičný fond pre kráľovské zisky
Tridsaťpäťročný bývalý vojak riadil celý investičný podvod zo svojej spálne. Dôveru ľudí získaval prostredníctvom reklám na sociálnych sieťach. Po prísľube “zaručeného” zisku mu svoje peniaze poslalo 238 investorov, ktorí verili, že objavili skratku k bohatstvu.
Pugh propagoval svoj Imperial Investment Fund – „kráľovský investičný fond“ pre kráľovské zisky – najmä na Facebooku, ale aj prostredníctvom Instagramu a LinkedInu. Firma sa chválila „prísnym riadením rizík“ a „inovatívnym modelom, ktorý prekonáva všetky banky, platformy či stratégie, aké sa doposiaľ objavili“.
Lenže namiesto obchodovania s investíciami Pugh financoval vlastný luxusný život. Z tejto schémy získal sám pre seba zhruba 96-tisíc libier (asi 110 652 eur). Nakupoval si dizajnérske oblečenie, stravoval sa v drahých reštauráciách a vyberal hotovosť, ktorá sa postupne vyšplhala na 18-tisíc libier (20 685 eur).
Investori zatiaľ čakali na sľúbené výnosy a Pugh sa snažil nalákať nové obete napriek tomu, že vedel, že jeho schéma sa začína pomaly a isto rúcať.
Namiesto enormných ziskov napokon prišlo trestné stíhanie.
Vo väzení si posedí pekne dlho
Po zásahu Úradu pre finančné správanie (FCA) bol Pugh odsúdený na sedem rokov a šesť mesiacov väzenia.
„Pugh tvrdil bizarné veci, aby oklamal obete, ale v skutočnosti nešlo o nič viac než o rozsiahly podvod,“ uviedol Steve Smart, výkonný riaditeľ pre presadzovanie práva a dohľad nad trhom v FCA. „Urobíme všetko pre to, aby páchatelia čelili následkom – vrátane odobratia akéhokoľvek nezákonne získaného majetku.“
Sudca Mark Weekes počas vynášania rozsudku dodal, že Pugh sa dopustil „systematického a vedomého porušovania regulačných pravidiel“ a že na akúkoľvek ľútosť je už „žalostne neskoro“.
