Sľuboval výnos 350 % ročne: Finančný influencer rozbehol šialenú Ponziho schému. Naletelo 238 ľudí, okradol by aj vás

Reprofoto: Instagram.com (@imperialinvestments.fund) / ilustračné, Pexels

Michaela Olexová
Neboj sa, nie je to žiadna pyramídka.

Koľko peňazí by ste nám zverili, keby sme vám sľúbili výnos 1,4 % denne, 7 % týždenne a 350 % ročne? Ak by takýto fond naozaj existoval, celý svoj majetok by doň bez váhania vložil aj samotný Benjamin Graham. Lenže žijeme v skutočnom svete – v tom, kde sa podobným sľubom vysmeje aj váš rodinný známy, ktorý si dodnes všetky úspory odkladá do zásuvky.

Dôveru sa však dá vybudovať ľahko – stačí si založiť “ostrieľanú” značku. Ak vám rovnaký výnos ponúkne správca lukratívneho investičného fondu na profile s tisíckami sledovateľov, zrazu znie všetko oveľa menej pofidérne.

A presne takto dokázal podvodník Daniel Pugh oklamať stovky ľudí a, ako informoval MailOnline, spolu s ďalšou osobou rozbehnúť Ponziho schému v hodnote 1,3 milióna libier (takmer 1,5 milióna eur).

Kráľovský investičný fond pre kráľovské zisky

Tridsaťpäťročný bývalý vojak riadil celý investičný podvod zo svojej spálne. Dôveru ľudí získaval prostredníctvom reklám na sociálnych sieťach. Po prísľube “zaručeného” zisku mu svoje peniaze poslalo 238 investorov, ktorí verili, že objavili skratku k bohatstvu.

Pugh propagoval svoj Imperial Investment Fund „kráľovský investičný fond“ pre kráľovské zisky – najmä na Facebooku, ale aj prostredníctvom Instagramu a LinkedInu. Firma sa chválila „prísnym riadením rizík“ a „inovatívnym modelom, ktorý prekonáva všetky banky, platformy či stratégie, aké sa doposiaľ objavili“.

Lenže namiesto obchodovania s investíciami Pugh financoval vlastný luxusný život. Z tejto schémy získal sám pre seba zhruba 96-tisíc libier (asi 110 652 eur). Nakupoval si dizajnérske oblečenie, stravoval sa v drahých reštauráciách a vyberal hotovosť, ktorá sa postupne vyšplhala na 18-tisíc libier (20 685 eur).

Investori zatiaľ čakali na sľúbené výnosy a Pugh sa snažil nalákať nové obete napriek tomu, že vedel, že jeho schéma sa začína pomaly a isto rúcať.

Namiesto enormných ziskov napokon prišlo trestné stíhanie.

Vo väzení si posedí pekne dlho

Po zásahu Úradu pre finančné správanie (FCA) bol Pugh odsúdený na sedem rokov a šesť mesiacov väzenia.

„Pugh tvrdil bizarné veci, aby oklamal obete, ale v skutočnosti nešlo o nič viac než o rozsiahly podvod,“ uviedol Steve Smart, výkonný riaditeľ pre presadzovanie práva a dohľad nad trhom v FCA. „Urobíme všetko pre to, aby páchatelia čelili následkom – vrátane odobratia akéhokoľvek nezákonne získaného majetku.“

Sudca Mark Weekes počas vynášania rozsudku dodal, že Pugh sa dopustil „systematického a vedomého porušovania regulačných pravidiel“ a že na akúkoľvek ľútosť je už „žalostne neskoro“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zatvoril všetky predajne, neskôr vypol aj e-shop. Koniec známeho predajcu podčiarkuje rozpredaj jeho majetku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac