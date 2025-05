Totálny šok: Ewa Farna si zaspievala s Dua Lipou a priznala, ako to prebiehalo. Ľudia nechápu, čo sa to stalo

Keď Dua Lipa na utorňajšom koncerte v Prahe zaspievala pesničku od českej speváčky Ewy Farny, medzi Čechmi a Slovákmi spôsobila totálny ošiaľ. Internet zaplavili reakcie ľudí, v ktorých priznali, že na toto neboli pripravení. No to ešte netušili, čo príde na druhý deň, keď si Dua Lipa na pódium O2 Arény prizvala priamo Ewu a jej hit Na ostří nože zaspievali spoločne.

Ewa Farna šírila video, v ktorom stojí v backstagi na koncerte Dua Lipy a hovorí fanúšikom, že toto určite nečakali. „A ja tiež nie“, priznala a opísala celú situáciu.

„Stalo sa to včera po tom, ako som sa stretla s Dua Lipou po koncerte. A ona povedala: nechceš si to dať so mnou dneska?“ No a už viete, čo nasledovalo.

Na pódiu po boku Dua Lipy

Dua Lipa tentoraz nielenže zaspievala jej pesničku v češtine, ale dokonca sa na pódiu objavili obe speváčky spoločne, čo medzi ľuďmi spôsobilo totálny ošiaľ a sociálne siete zaplavili videá z koncertu.

#dualipa ♬ původní zvuk – Eliška @eliskaontour Ewa byla můj první idol, už jako malá jsem se nechávala v kadeřnictví stříhat”jako Ewa Farna”. Let me tell you that my heart exploded když dneska večer vyšla ven na stage. Není nikdo jinej, kdo by si tam s Duou zasloužil zpívat víc, než právě Ewa. 💙 #ewafarna

„Reálne som si myslel, že tá O2 Aréna spadne,“ priznal jeden z prítomných. „Teraz cítim väčšiu národnú hrdosť, než pri hokeji,“ dodal niekto ďalší. Ak milujete túto spevácku dvojicu, tak sa pripravte, že dnes na vás pravdepodobne budú zovšadiaľ vyskakovať zábery z tohto pre mnohých neuveriteľného zážitku.